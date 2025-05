Roland-Garros 2025: Nadals großer Abschied - wer ist morgen dabei?

Rafael Nadal wird am morgigen Sonntag mit allen Ehren im Stade Roland-Garros verabschiedet. Gespannt darf man dabei auf die Gästeliste sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.05.2025, 12:02 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Rafael Nadal in Roland-Garros 2008

Die Gemengelage im vergangenen Jahr in Málaga war nur insofern glasklar, als dass man wusste, dass Rafael Nadal im Rahmen des Davis-Cup-Finalturniers seinen Abschied vom professionellen Tennis nehmen würde. Im besten Fall natürlich mit dem Titelgewinn. Aber so genau wusste man es eben nicht. Und die Realität hat ja gezeigt: Eine der größten Karrieren im internationalen Sport kann auch mit einer Niederlage gegen Botic van de Zandschulp enden. Und so geriet das Farewell für Nadal - um es ganz vorsichtig zu formulieren - sehr, sehr unterdurchschnittlich.

Was gewissermaßen ja auch für den letzten aktiven Auftritt in Roland-Garros ein paar Monate zuvor gegolten hat. Da verlor Nadal in Runde eins gegen Alexander Zverev, die Verabschiedung war festlich. Aber eben auch ein Stück weit improvisiert.

Djokovic kommt aus Genf

Aber der Französische Tennisverband legt nun ja nach. Mit einer Zeremonie am morgigen Sonntag direkt im Anschluss an die Day Session auf dem Court Philippe-Chatrier. Und die Frage, die man sich hier in Paris stellt, ist: Wer wird dem 14-maligen Champion persönlich die Ehre erweisen?

Die aktiven Spieler sollten ja gesetzt sein. Novak Djokovic mag heute noch in Genf zu tun haben, morgen wird der Langzeitrivale von Nadal ganz sicher schon in Paris sein. Und Djokovic wollte ja eigentlich schon in Málaga aufschlagen.

Federer verliert gegen Nadal vier Endspiele in Paris

Wie sieht es aber mit Roger Federer aus, den Nadal in Paris ja gleich vier Mal im Endspiel besiegen konnte? Wird Dominic Thiem, jahrelanger Markenkollege Nadal und 2018 und 2019 jeweils Finalverlierer gegen den Spanier, einen Kurztrip nach Roland-Garros wagen? Ein besonderer Gimmick wäre natürlich der Besuch von Robin Söderling, dem es 2009 als erstem Spieler gelang, Rafael Nadal bei den French Open zu gewinnen.

Von den Champions der Vergangenheit ist der sechsmalige Sieger Björn Borg immer ein Kandidat, Mats Wilander ist als TV-Experte ohnehin vor Ort. Andre Agassi dagegen wird erst in Woche zwei nach Paris kommen.

Aber wie die Olympischen Spiele gezeigt haben, schafft es Rafael Nadal ja auch disziplinenübergreifend zu begeistern. Bei der Eröffnungsfeier bekam er schließlich von Fußball-Weltmeister Zinedine Zidane das Olympische Feuer überreicht. Und Zizou ist in Roland-Garros ein häufiger Gast.