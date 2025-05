Roland Garros 2025: Novak Djokovic - "Gelegenheiten wie diese werden immer seltener"

Nach Genf ist vor den French Open: Novak Djokovic wird das Grand-Slam-Turnier in Paris mit neuem Selbstvertrauen in Angriff nehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 06:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic gewann zuletzt in Genf

Fragen, wann er denn nun endlich seinen 100. Titel holen wird, muss sich Novak Djokovic nach seinem Finalerfolg in Genf nicht mehr länger anhören. “Es hat fast ein Jahr gedauert - bei jedem Turnier haben mich die Leute danach gefragt”, verspürte der 24-fache Grand-Slam-Sieger nach dem Triumph in der Schweiz auch etwas Genugtuung.

Muss man Djokovic nun auch bei den French Open wieder ganz oben auf der Liste der Favoriten haben? Der Serbe selbst bremste nach seinem Turniersieg in Genf die Erwartungen. “Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Selbstvertrauen, dem Spielniveau und der Beinarbeit, die man braucht, um einen Slam zu gewinnen", erklärte der 38-Jährige.

Er habe auch in den vergangenen anderthalb Jahren teilweise stark gespielt, “aber die Konstanz an guten Leistungen war nicht da”, erklärte Djokovic. Andererseits zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass der langjährige Weltranglistenerste - mit wenigen Ausnahmen - bei den Major-Turnieren stets am Punkt da war.

Djokovic mit drei French-Open-Titeln

So eigentlich auch bei den Australian Open in Melbourne, wo Djokovic im Halbfinale gegen Alexander Zverev aufgrund einer Verletzung aufgeben musste. Doch auch der Serbe weiß, dass er sich mittlerweile im Herbst seiner Karriere befindet. Deshalb habe ihm der Triumph in Genf auch so viel bedeutet. “Gelegenheiten wie diese werden für mich immer seltener", erklärte Djokovic.

Den 100. Titel gewonnen zu haben, sei für ihn “eine Erleichterung” gewesen: “Ich hoffe, dass es als Motivation für Paris dient.” Am Bois de Boulogne, wo Djokovic 20156, 2021 und 2023 den Titel holte, bekommt er es am Dienstag zum Auftakt mit dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros