Roland-Garros 2025: Sieben DTB-JuniorInnen in Runde zwei

Ein außergewöhnlicher Erfolg für das deutsche Nachwuchstennis: Erstmals seit 30 Jahren haben sieben deutsche Spieler:innen die zweite Runde eines Junioren-Grand-Slams erreicht – und das bei den traditionsreichen French Open in Paris.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 21:02 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Auch Max Schönhaus ist in Roland-Garros erfolgreich gestartet

Mit den USA verfügt in Paris nur eine Nation über mehr Spieler:innen in der zweiten Runde als Deutschland. Ein so gutes Ergebnis gab es erst dreimal in der Geschichte und zuletzt 1995, als sieben deutsche Spieler:innen die zweite Runde von Wimbledon erreichten.



Mit Max Schönhaus, der heute den Tschechen Jan Kumstat besiegte, gewann auch der letzte der sieben deutschen Starter:innen sein Auftaktmatch in Paris. Zuvor erreichten bereits Niels McDonald, Jamie Mackenzie bei den Junioren sowie Julia Stusek, Sonja Zhenikhova, Eva Bennemann und Mariella Thamm bei den Juniorinnen die zweite Runde der French Open.



„Mit ihren starken Leistungen und souveränem Auftreten auf dem Sand von Roland Garros zeigen unsere jungen Athlet:innen, dass der deutsche Tennissport in der Nachwuchsentwicklung auf internationalem Top-Niveau mitspielen kann. Sieben Spieler:innen in Runde zwei der French Open ist ein deutliches Signal, dass wir in der Nachwuchsarbeit mit unserem neuen Leistungssportkonzept „Gemeinsam! Weltklasse! Entwickeln!“ auf dem richtigen Weg sind. Wir gratulieren allen Spieler:innen sowie unseren Bundestrainer:innen herzlich zu diesem Erfolg und sehen ihn als Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen“, so DTB-Vorstand Veronika Rücker.



Die deutschen Spieler:innen werden in Paris von den DTB-Bundestrainer:innen Torben Beltz, Philipp Petzschner, Jasmin Wöhr und Björn Simon betreut.