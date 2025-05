Roland-Garros 2025: Tag 1 - Keiner mag, aber einige müssen am Sonntag ran

Heute beginnen die French Open 2025. Der Start am Sonntag hat sich mittlerweile etabliert. Und findet bei den Profis dennoch wenige Freunde.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.05.2025, 17:05 Uhr

© Getty Images Ben Shelton muss heute am Abend ran

Präambel: Heimschläfer

Wie die urbane Legende besagt, gab es einen Schweizer Spitzenprofi, der in vergangenen Jahren sein erstes Match am Eröffnungssonntag bestreiten musste. Und nach erfolgreicher Verrichtung seiner Arbeit bis zu seinem nächsten Match am Mittwoch einfach mal nach Hause geflogen ist. Ob das stimmt, weiß natürlich nur jener Spieler und ein paar Eingeweihte selbst. Aber alleine die Idee zeigt ja schon, dass die Streckung auf 15 Tage bei den Profis wenig Anklang findet. Nun, gut. Ein paar AthletInnen müssen dann eben doch in den sauren Apfel beißen.

Match des Tages: Giovanni Mpetshi Perricard vs. Zizou Bergs (Suzanne-Lenglen, zweites Match nach 11 Uhr)

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Das ist nach intensivem Studium tatsächlich jene Partie, die zumindest am meisten Stimmung verspricht. Ein Franzose gegen einen Belgier auf dem Lenken, noch dazu bei wahrscheinlich geschlossenem Dach - das hört sich nach Davis-Cup-Atmosphäre an. Dass Mpetshi Perricard in den letzten Wochen nicht viel getroffen hat und dennoch gesetzt ist, spricht für den starken Herbst den der Lokalmatador gespielt hat. Und zwar nicht auf Sand.

Upset-Alert: Anastasia Pavlyuchenkova vs. Qinwen Zheng (8) (Philippe-Chatrier, zweites Match nach 12 Uhr)

Ein Tipp ohne jegliche Überzeugung. Zumal nach den Eindrücken des Trainings von Zheng am Freitag. Aber vielleicht kann Pavlyuchenkova ja die Magie der Anfang-2020er-Jahre noch einmal mobilisieren. Da stand sie hier ja schon mal im Endspiel. Andererseits hat fast niemand Roland-Garros magischer in Erinnerung als Zheng, die im Sommer 2024 hier Olympiasiegerin geworden.

Die Nachtvögel: Ben Shelton (13) vs. Lorenzo Sonego (Chatrier, 20:15 Uhr)

Punkt zwei auf der Liste der Spieler, was sie sich NICHT wünschen: einen Einsatz in der Night Session in Roland-Garros. Schon gar nicht bei den spätwinterlichen Temperaturen, die zumindest für die erste Woche zu erwarten sind. Und so müssen also Ben Shelton und Lorenzo Sonego ran. Das wird Paris an diesem Sonntagabend nicht lahmlegen.

Man spricht Deutsch: Lys, Hanfmann, Siegemund im Einsatz

Yannick Hanfmann wird für die erfolgreiche Qualifikation mit einem Auftritt im Philippe-Chatrier (drittes Match nach 12 Uhr) gegen Lorenzo Musetti belohnt; Eva Lys startet schon um 11 Uhr auf Court 6 gegen Peyton Stearns; zur selben Zeit versucht sich Laura Siegemund auf dem 13er gegen Anna Bondar.

