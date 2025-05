Roland-Garros 2025: Tag 2 - Das gibt´s nur einmal, kommt aber vielleicht wieder!

Zweiter Tag bei den French Open 2025. Und die beiden großen Favoriten bei den Männern haben beide ihren Premiere-Auftritt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 06:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner hat den Montagabend in Roland-Garros für sich gebucht

Präambel: Ein Amuse Gueule

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner am selben Tag? Das wird es im Laufe der French Open 2025 - vorbehaltlich irgendwelcher Wetterkapriolen - exakt noch einmal geben. Am Finalsonntag. Weitere, kleine Einschränkung: Alcaraz und Sinner müssen bis dorthin noch sechs Matches gewinnen. Aber mit solchen Kleinigkeiten wollen wir uns hier nicht aufhalten.

Match des Tages: Naomi Osaka vs. Paula Badosa (Philippe-Chatrier, zweites Match nach 12 Uhr)

Wir wollen nicht vergessen: Naomi Osaka hat vor ein paar Tagen ihr erstes WTA-Turnier auf Sand gewonnen, wenn auch nur in der 125er-Kategorie. Die Ansetzung im größten Stadion zeigt darüber hinaus, dass die viermalige Grand-Slam-Siegerin an Strahlkraft nichts verloren hat. Auf der anderen Seite wird Paula Badosa mit einem großen Fragezeichen im Chatrier einlaufen. Denn der Körper der Spanierin ist filigraner als jede Mikado-Formation.

Upset-Alert: Daniel Altmaier vs. Taylor Fritz (4) (Simonne-Mathieu, zweites Match nach 11 Uhr)

Jüngere Tennisfreunde werden sich erinnern: Daniel Altmaier hat vor zwei Jahren hier in Roland-Garros Jannik Sinner besiegt.Und Taylor Fritz hat in diesem jähr aufgrund verschiedener Verletzungen nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Warum also nicht?

Die Nachtvögel: Jannik Sinner (1) vs. Arthur Rinderknech (Chatrier, 20:15 Uhr)

Nächtliche Einsätze ist Jannik seit dem Turnier in Rom ja gewöhnt. Und mit einer pünktlichen Startzeit lässt sich auch arbeiten. Eine etwaige unfreundliche Rezeption der französischen Fans wird Sinner verkraften können. Nach aktueller Rechtslage kann er ich in diesem Match nämlich nur selbst schlagen. Und das hat er gefühlt seit drei Jahren nicht mehr gemacht.

Man spricht Deutsch: Ofner, Struff, Misolic, Maria, Korpatsch im Einsatz

Sebastian Ofner und Jan-Lennard Struff treffen sich im dritten Match des Tages auf Court 8, Filip Misolic kommt in etwa um dieselbe Zeit gegen Yunchaokete Bu auf Court 5. Tatjana Maria bekommt es im dritten Match auf Court 7 mit einer ehemaligen Paris-Siegerin zu tun, nämlich mit Barbora Krejcikova. Tamara Korpatsch eröffnet die Kampfhandlungen auf Court 5 gegen Yulia Starodubtseva.

Hier der Spielplan für Sonntag