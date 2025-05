Roland-Garros 2025: Tag 3 - Die ewige erste Runde

Unglaublich, aber wahr: Wir gehen in den dritten Tag von Roland-Garros 2025. Und haben immer noch nicht alle SpielerInnen gesehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 16:53 Uhr

© Getty Images Gael Monfils soll mal wieder seine Landsleute bespaßen

Match des Tages: Hubert Hurkacz vs. Joao Fonseca (Court 7, viertes Match nach 11 Uhr)

Ja, wollt’s Ihr uns denn moscherln? Und mit „uns“ meinen wir alle Freunde des brasilianischen Tennissports. Denn die werden morgen ab Einlass die Tribünen am Court 7 belagern. Und müssen geschlagene drei Matches warten, bis der junge Tennisgott Joao endlich ran darf. Wobei der Sportskamerad Fonseca in den vergangenen Wochen sehr sterblich gewirkt hat. Der Hurkacz Hubi dagegen hat auch an etwas zu knabbern: nämlich am verpassten Finalsieg in Genf, wo er Novak Djokokovic schon ziemlich im Semmerl hatte.

Upset-Alert: Cameron Norrie vs. Daniil Medvedev (11) (Simonne-Mathieu, 11 Uhr)

Meddy sieht sich ja gar nicht weit von der aktuellen Weltspitze entfernt. Und wenn er das so sieht - wer sind wir zu widersprechen? Wo Cameron Norrie sich sieht, weiß man nicht. Der Brite hat nicht so viel Presse betrieben wie Daniil Medvedev. Was man weiß: Norrie kann prächtig lästig sein. Und hat zuletzt in Genf gut gespielt. Und übrigens: In dieser Rubrik stehen wir bei 1:1 - den Sieg von Daniel Altmaier gestern gegen Taylor Fritz haben wir ja im Innenleben unseres täglichen Pain au Chocolat gelesen.

Die Nachtvögel: Gael Monfils vs. Hugo Dellien (Chatrier, 20:15 Uhr)

Ja, es bleibt mal wieder an Gael hängen, seine Landsleute vor Ort und an den TV-Geräten zuhause zu bespaßen. Da möge ihm das leichte Mal beim einem Asiaten seines Vertrauens (Augenzeugenberichte liegen der Redaktion vor) vom Sonntagabend wohl bekommen sein.

Man spricht Deutsch: Zverev, Marterer und die Doppler im Einsatz

Alexander Zverev hat das zweite Match auf dem Court Suzanne-Lenglen ausgefasst, es geht gegen Learner Tien. Nicht vergessen wollen wir Maxi Marterer, der nach überstandener Qualifikation auch gegen Adam Walton (drittes Match auf Court 12) gute Chancen haben sollte. Und der Paarlauf hebt auch schon an! Alexander Erler und Constantin Frantzen werden da ihre deutsch-österreichische Freundschaft pflegen, aber auch die formidablen Duos Lys/Maria und Schnaitter/Wallner geben sich ihren ersten Doppel-Auftritt in Paris 2025.

