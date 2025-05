Roland-Garros 2025: Tag 5 - Sascha im Gewächshaus

Der fünfte Tag der French Open 2025 steht an. Alexander Zverev spielt quasi in der freien Natur.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 18:47 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bei seinem bislang letzten Auftritt im Gewächshaus 2023 gegen Lloyd Harris

Match des Tages: Novak Djokovic (6) vs. Corentin Moutet (Court Suzanne-Lenglen, drittes Match nach 11 Uhr)

Über den Ausgang dieser Partie kann es im Grunde keine zwei Meinungen geben, Novak Djokovic wird das Ding kraft seiner Klasse, Erfahrung und überhaupt machen. Aber fast möchte man auf ein geschlossenes Dach hoffen, damit die Franzose so richtig Terz machen. Wie im letzten Jahr, als Moutet gegen Sebastian Ofner eine nicht immer ganz jugendfreie Show ablieferte.Dass der Franzose immer noch ganz gut im Tennis ist, hat er in Rom gezeigt: Da gewann Moutet nämlich gegen Holger Rune.

Upset-Alert: Jaume Munar vs. Arthur Fils (14) (Lenglen, 11 Uhr)

Munar spielt eine heimlich sehr starke Saison, das wird auch Arthur Fils nicht verborgen geblieben sein. Der Franzose hat in Monte-Carlo gegen Carlos Alcaraz zwar den Sieg auf dem Schläger gehabt, danach aber auch nicht mehr jeden Ball getroffen. Bei weitem nicht. Bei einem guten Start ist für Munar vieles drinnen. Vielleicht sogar alles.

Die Nachtvögel: Richard Gasquet vs. Jack Draper (5) (Chatrier, 20:15 Uhr)

Vorsicht mit den Banden! Das sollte und wird bei Gael Monfils ganz oben auf der Agenda stehen. Denn am Dienstag wäre sein Auftritt nach fünf gespielten Punkten schon fast vorbei gewesen. Aber Hugo Dellien ließ Monfils wieder zurück in die Partie. Jack Draper wiederum ist noch kein Roland-Garros-Experte. Das könnte für den Lokalfavoriten also noch nicht die Endstation sein.

Man spricht Deutsch: Zverev und KraPütz im Einsatz

Alexander Zverev hat am Freitag auf dem Court Simonne-Mathieu trainiert und danach erklärt, dass er diesen Court nicht mag, schon gar nicht für Wettkampfspiele. Und bämm!!! Heute bestreitet Zverev genau dort die zweite Partie nach 11 Uhr gegen Jesper de Jong. Da werden Kevin Krawietz und Tim Pütz vielleicht schon wieder in der Kabine sein. Nach einem Erfolg gegen die beiden Polen Drzewiecki und Matuszewski.

Hier der Spielplan für Donnerstag