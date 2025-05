Roland-Garros 2025: Tag 7 - Mit dem Körper auf Kriegsfuß

Der siebente Tag der French Open 2025 steht an. Diese Matches könnte man sich anschauen …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 22:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Jiri Lehecka steht mit seinem Körper auch manchmal auf Kriegsfuß

Match des Tages: Jannik Sinner (1) vs. Jiri Lehecka (Court Suzanne-Lenglen, zweites Match nach 11 Uhr)

Wir wollen ganz erhlich sein: Eigentlich hatten wir hier Arthur Fils gegen Andrey Rublev vorgesehen gehabt. Der bedauernswerte Franzose musste sich aber aus dem Turnier abmelden, Rublev kommt gratis ins Achtelfinale. Also stürzen wir uns auf den Weltranglisten-Ersten. Zumal Jiri Lehecka ja ganz fantastisch Tennis spielen kann. Aber eben auch fantastisch oft verletzt ist. Überraschung wird keine erwartet. Sonst hätten wir das Match ja in die kommende Zeilen gesetzt.

Upset-Alert: Marketa Vondrousova vs. Jessica Pegula (3) (Chatrier, 12 Uhr)

Vondrousova spielt wohl nur etwa ein Drittel so viel Tennis wie sie gerne möchte. Weil halt immer was zwickt. Aber wenn die Tschechin da und gesund ist, dann ist ihr alles zuzutrauen. Wie etwa ein Wimbledonsieger. Oder auch das Endspiel win Roland-Garros - da war Vondrousova schon einmal 2019 zu Gast. Jessica Pegula indes noch nicht einmal in der Nähe.

Die Nachtvögel: Novak Djokovic (6) vs. Filip Misolic (Chatrier, 20:15 Uhr)

Offenbar hat Novak Djokovic nicht wahnsinnig viel Interesse daran bekundet, das Finale der Champions League live im TV zu verfolgen. Oder Turnierchefin Amélie Mauresmo hat den serbischen Großmeister gar nicht gefragt, ob er denn mit der Ansetzung am Samstagabend einverstanden sei. Aber jetzt haben wir es Schwarz auf Weiß: Filip Misolic darf das größte Match seiner Karriere auf einer der größten Bühnen des Tennissports bestreiten.

Man spricht Deutsch: Zverev um das Achtelfinale

Er kenne Flavio Cobolli gut, sagte Alexander Zverefv nach seinem Einzug in die dritte Runde. Umgekehrt gilt das sicherlich auch, schließlich waren die beiden ja eine Woche lang gemeinsam beim Laver Cup in Berlin (wo Cobolli allerdings nur ein gut bezahlter, aufmerksamer Beobachter war). Was der Italiener erst kennenlernen muss: Tennismatches auf dem Court Philippe Chatrier (man bestreitet das zweite nach 12 Uhr). Zverev ist in dieser Hinsicht ein Routinier.

Hier der Spielplan für Samstag