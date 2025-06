Roland-Garros 2025: Tag 8 - Ab heute Tickets dringend empfohlen!

Der achte Tag der French Open 2025 steht an. Es geht schon um die Plätze unter den letzten acht …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 20:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz bekommt es heute mit Ben Shelton zu tun

Präambel: Bei allem gebührenden Respekt für die Doppler und auch die Nachwuchskräfte, die heute mit ihren Hauptfeldspielen beginnen: Wer das ganz große Tennis sehen möchte, benötigt ab diesem ersten Achtelfinatag im Einzel entweder ein Ticket für den Court Philippe-Chatrier oder eines für den Suzanne-Lenglen. Denn abs sofort wird nur noch dort gesinglet.

Match des Tages: Carlos Alcaraz (2) vs. Ben Shelton (13) (Chatrier, drittes Match nach 12 Uhr)

Es könnte zwischen zwei Tennisprofis kaum größere Unterschiede in jeder Hinsicht gegen als zwischen Ben Shelton und Damir Dzumhur. Der eine ein Riese und mit enormer Power gesegnet; der andere ein Wusler und mit allen Wassern gewaschen. Dennoch wird Shelton aufmerksam beobachtet haben, wie Dzumhur Carlos Alcaraz immer wieder in Bedrängnis gebracht hat: mit Stopps und viel Wumms auf die Rückhand. Die beiden bisherigen Matches hat Alcaraz gewonnen: in Kanada 2023 und beim Laver Cup im vergangenen Jahr.

Upset-Alert: Elena Rybakina (12) vs. Iga Świątek (5) (Chatrier, zweites Match nach 12 Uhr)

So bescheiden die Saison 2025 für beide Spielerinnen gemessen an den erarbeiteten Ansprüchen verlaufen ist, hat Rybakina Swiatek doch eines voraus: einen Turniersieg, errungen zuletzt in Strasbourg. Eines ist auch klar: Swiatek spielt lieber gegen Rybakina als gegen Jelena Ostapenko, die die Kasachin der dritten Runde besiegt hat. Aber sooo gerne auch wieder nicht: das Head-to-Head zwischen den beiden steht bei 4:4.

Die Nachtvögel: Lorenzo Musetti (8) vs. Holger Rune (10) (Chatrier, 20:15 Uhr)

Das ist doch ein schönes Duell zweier Spieler, die richtig gute Chancen auf das Halbfinale haben sollten. Und in der Runde zuvor ordentlich zu arbeiten hatten. Musetti gegen Mariano Navone, Rune gegen Quentin Halys. Eigentlich sollte Musetti leichter Favorit sein, die beiden bisherigen Partien hat aber Rune gewonnen.

Man spricht Deutsch: Altmaier um das Viertelfinale, Behrmann bei den Junioren

Daniel Altmaier könnte erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale eines Majors erreichen, die Chancen dafür stehen trotz einer 0:2-Bilanz gegen Frances Tiafoe nicht schlecht. Gut möglich, dass die beiden eher spät starten. Sie wurden als vierte Partie auf dem Suzanne-Lenglen angesetzt. Aus österreichischer Sicht sollte man schon um 11 Uhr aufmerksam sein: Da trifft Thilo Behrmann auf Court 8 im Junioren-Wettbewerb auf den Polen Alan Wanze.

Hier der Spielplan für Sonntag