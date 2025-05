Roland-Garros 2025: Überraschung! Rocha schlägt Mensik, Bublik putzt de Minaur!

Henrique Rocha und Alexander Bublik sind am Donnerstag in Roland-Garros jeweils spektakuläre Comeback-Siege gelungen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 15:00 Uhr

Alexander Bublik

Es hat schon ein paar eigenartige Ergebnisse gegeben bei diesen French Open 2025. Man denke nur an das glatte Aus von Francisco Cerundolo gegen Gabriel Diallo. Der Argentinier war ja als einer der gefährlichsten Außenseiter in diesem Jahr in Roland-Garros gehandelt worden. Auch Stefanos Tsitsipas hat man nicht unbedingt gegen Matteo Gigante im Nachteil gesehen. Was dem Italiener gestern auf dem Court Simonne-Mathieu herzlich pari war.

Was Alexander Bublik und vor allem Henrique Rocha da am Donnerstag aber abgerissen haben, das ist dann noch einmal eine Kategorie drüber. Vor allem der portugiesische Qualifikant lieferte bei seinem ersten Auftritt in einem Grand-Slam-Hauptfeld eine waschechte Senstaion. Denn Rocha besiegte Miami-Champion Jakub Mensik mit 1:6, 2:6, 6:4, 6:3 und 6:3. Und das, nachdem Mensik zum Auftakt auf einem feindlich gesinnten Court 14 gegen Alexandre Müller noch eine grandiose Leistung gezeigt hatte.

Bublik oder Rocha damit im Achtelfinale

Nicht minder überraschend kommt das Comeback von Alexander Bublik gegen Alex de Minaur. Zumal auf Sand. Der Australier hatte die ersten beiden Sätze mit 6:2 und 6:2 ganz sicher gewonnen, dann drehte Bublik den Spieß um, holte sich die folgenden drei Durchgänge mit 6:4, 6:3 und 6:2. Und als Belohnung treffen Bublik und Rocha in der dritten Runde auch aufeinander. Mit dem Achtelfinale in Paris hat wohl keiner der beiden gerechnet.

Nicht ganz erwartet kam auch der Vier-Satz-Erfolg von Jiri Lehecka gegen Alejandro Davidovich-Fokina. Zum einen, weil der Spanier eine richtig gute Saison spielt. Zum anderen, weil Lehecka auch in dieser Saison immer wieder Probleme mit seiner Gesundheit hat. Mit dem 6:3, 3:6. 6:1 und 6:2 löste Lehecka aber eine Fahrkarte in Runde drei. Und darf sich aller Voraussicht nach nun einer sehr spannenden Aufgabe widmen: Jannik Sinner nämlich, der aber zunächst gegen Richard Gasquet gewinnen muss. Wovon schwer auszugehen ist.

