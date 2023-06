Roland Garros: 23! Novak Djokovic holt Titel, Grand-Slam-Rekord und die Nummer eins

Novak Djokovic hat es geschafft! Mit dem 7:6 (1), 6:3 und 7:5 gegen Casper Ruud im Endspiel von Roland Garros 2023 gewann der Serbe seinen 23. Titel beim einem Grand-Slam-Turnier - und ist damit alleiniger Rekordhalter. Mit seinem Erfolg wird Djokovic ab dem morgigen Montag auch wieder die Nummer eins der ATP-Weltrangliste sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 19:23 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Sonntagnachmittag in Roland Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wenn Tennisgeschichte geschrieben werden kann, dabb zeigen sich auch Größen aus anderen Sportarten. Tom Brady etwa, siebenmaliger Super-Bowl-Champion , hatte neben Novak Djokovics Ehefrau Jelena einen Platz gefunden. Ebenfalls auf den Tribünen des Court Philippe-Chatrier gesichtet: Zlatan Ibrahimovic, ein einger Freund von Djokovic. Und die französischen Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe, Benjamin Pavard oder Olivier Giroud. Mike Tyson machte ebenfalls seine Aufwartung. Sie alle wurde dann auch tatsächlich Zeugen eines bahnbrechenden Ereignisses: Denn nach dem 7:6 (1), 6:3 und 7:5 gegen Casper Ruud hat Novak Djokovic nun 23 Grand-Slam-Titel auf der Habenseite. Um einen mer als Rafael Nadal, der in diesem Jahr in Roland Garros gefehlt hat.

Ruud, der sich im vergangenen Jahr im Finale Nadal geschlagen geben musste, begann stark, ging früh mit einem Break in Führung. Aber Djokovic kämpfte sich zurück in den ersten Satz, spielte dann, wieder einmal, ein makelloses Tiebreak. Sechs Mal musste der Serbe während des Turniers in eine Kurzentscheidung - und bei keiner einzigen Gelegenheit unterlief ihm ein Fehler ohne Not. Nachdem dieser Satz 81 Minuten angedauert hatte, kam dieser Entscheidung natürlich besondere Bedeutung zu.

Djokovic löst Alcaraz ab

Und der norwegische Außenseiter, der auch den neunten gegen Djoovic gespielten Satz verloren hatte, zeigte Wirkung, gab gleich zu Beginn des zweiten Satzes seinen Aufschlag ab. Djokovic kam bei eigenem Service nicht mehr in Gefahr, zog mit 6:3 weiter davon.

Im achten Spiel des dritten Satzes schien sich die Tür für ein kleines Comeback von Ruud kurz zu öffen. Aber Djokovic verwandelte ein 0:30 mit zunächst ein wenig Glück und danach großer Klasse noch zum 4:4. Um nach einer Spielzeit von 3:07 Stunden mit einem Rückhand-Cross das letztlich entscheidende Break zum 6:5 zu holen. Seinen ersten Machtball vergab Djokovic mit einem Vorhandfehler, der zweite aber saß.

Das dritte Championat von Djokovic am Bois de Boulogne bedeutet auch, dass der 36-Jährige ab dem morgigen Tag Carlos Alcaraz wieder an der Spitze der Weltrangliste ablösen wird. Gegen den Spanier hatte Novak Djokovic im Halbfinale in vier Sätzen gewonnen.

