Roland Garros: Alexander Zverev unterliegt Casper Ruud im Halbfinale

Alexander Zverev ist bei den French Open im Halbfinale ausgeschieden. Der Deutsche unterlag Casper Ruud am Freitag klar in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 21:27 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev musste sich im Halbfinale geschlagen geben

Alexander Zverev muss seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel vorerst begraben. Der deutsche Olympiasieger verlor im Semifinale der French Open gegen Casper Ruud klar mit 3:6, 4:6 und 0:6. Somit blieb dem Weltranglisten-27. der Einzug ins Endspiel auch bei seinem dritten Halbfinalauftritt am Bois de Boulogne verwehrt.

Zverev fand am Court Philippe-Chatrier von Anfang an nicht zu seinem Spiel und musste gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben. Zwar gelang dem 26-Jährigen umgehend das Rebreak, dennoch blieb Ruud im Eröffnungssatz der deutlich bessere Spieler und gewann diesen folgerichtig mit 6:3.

Zverev findet keine Lösungen

Im zweiten Durchgang ließ Zverev beim Stand von 2:1 drei Breakbälle auf die 3:1-Führung aus. Für den Deutschen so etwas wie der Anfang vom Ende. Ruud nahm dem ehemaligen Weltranglistenzweiten wenig später den Aufschlag zum 4:3 ab und sicherte sich den zweiten Satz mit 6:4. Im dritten Abschnitt hatte Zverev dann rein gar nichts mehr entgegenzusetzen und musste seinem Kontrahenten nach nur zwei Stunden und neun Minuten Spielzeit zum Sieg gratulieren.

Ruud steht nach dem 6:3, 6:4 und 6:0-Erfolg somit zum insgesamt dritten Mal in seiner Karriere im Finale eines Grand-Slam-Turniers, Titel konnte der Norweger bislang noch keinen gewinnen. Auch am Sonntag wartet auf den 24-Jährigen mit Novak Djokovic eine große Herausforderung. Der Serbe hatte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen einen angeschlagenen Carlos Alcaraz in vier Sätzen behauptet.

