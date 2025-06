Roland-Garros: Aryna Sabalenka erste Halbfinalistin 2025

Aryna Sabalenka ist mit einem hart erkämpften 7:6 (3) und 6:4 gegen Qinwen Zheng als erste Spielerin in das Halbfinale von Roland-Garros 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 13:21 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Roland-Garros 2025 im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Weltranglisten-Erste gegen die Olympiasiegerin - im ersten Match auf dem Court Philippe-Chatrier war am Dienstag gleich ein richtiger Schlager geboten. Und Aryna Sabalenka und Qinwen Zheng enttäuschten dabei nicht. Am Ende setzte sich Sabalenka mit 7:6 (3) und 6:4 durch und zog damit als erste Spielerin in die Vorschlussrunde ein.

Den besseren Start erwischte Zheng, aber gegen Sabalenka ist natürlich kaum ein Break sicher. Die Belarussin schaffte den Ausgleich, hatte im Tiebreak dann einigermaßen sicher die Nase vorne.

Im zweiten Akt ging es hin und her, letztlich war es der Aufschlagverlust von Zheng zum 3:4, der die Weichen Richtung Sieg für Sabalenka stellte. Und den fixierte die Nummer eins der Welt dann mit einem neuerlich Break - dabei hatte Zheng bei eigenem Aufschlag schon mit 40:0 geführt.

Im Halbfinale am Donnerstag bekommt es Aryna Sabalenka nun entweder mit Iga Swiatek oder Elina Svitolina zu tun. Die beiden bestreiten ihr Viertelfinale unmittelbar nach Sabelenka und Zheng.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros