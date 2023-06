Roland Garros: Casper Ruud, Holger Rune und die Hoffnung auf "weniger Drama"

Schon 2022 standen sich Casper Ruud und Holger Rune im French-Open-Viertelfinale gegenüber - inklusive emotionalem Nachspiel. Auf ein ähnliches Drama wie vor zwölf Monaten würde zumindest einer der beiden Protagonisten in diesem Jahr gerne verzichten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 22:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Im Vorjahr setzte sich Casper Ruud in vier Sätzen durch

Mit Dramen kennt sich Holger Rune trotz seines zarten Alters von erst 20 Jahren bereits bestens aus. Man erinnere sich nur an das diesjährige Australian-Open-Achtelfinale gegen Andrey Rublev, das der Däne im Match-Tiebreak verlor. Bei den derzeit stattfindenden French Open konnte der Youngster gegen Francisco Cerundolo den Spieß dann umdrehen. Und ein mit Spannung erwartetes Viertelfinalduell gegen Casper Ruud fixieren.

Schon vor zwölf Monaten standen sich die beiden Skandinavier in Paris in der Runde der letzten Acht gegenüber. So weit, so gewöhnlich. Weitaus weniger gewöhnlich waren hingegen die Szenen, die sich nach Ruuds Viersatzsieg am Bois de Boulogne zutrugen. Der Norweger soll den unterlegenen Rune - so der Däne - mit einem arroganten Jubel provoziert haben.

Lügenvorwürfe beider Lager

Es kam zu einem Streit in den Katakomben, der schlussendlich in gegenseitigen Lügenvorwürfen der beiden Lager gipfelte. Ruud kritisierte Runes Vorhalten gegenüber der norwegischen VG ungewohnt scharf: "Er ist jung und neu, also kann man es entschuldigen. Aber wenn du auf einer großen Bühne stehst, ist es vielleicht an der Zeit, ein bisschen erwachsen zu werden."

Mittlerweile scheint das Kriegsbeil zwischen den beiden Spielern begraben. "Er ist ein guter Spieler. Ich respektiere ihn", erklärte Rune nach seinem Sieg gegen Cerundolo. "Es gibt kein Problem. Es ist alles gut. Es sollte ein Spiel ohne Probleme werden, hoffentlich. Ich freue mich einfach darauf."

Rune in Rom mit erstem Sieg

Auf ein ähnliches Szenario wie 2022 würde Rune verzichten. "Ja, ich meine, letztes Jahr gab es natürlich Drama. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr weniger Drama haben werden", lächelte der Weltranglistensechste. "Wir haben in Rom gegeneinander gespielt. Es war ein gutes Match, denke ich."

In der italienischen Hauptstadt setzte sich Rune nach Satz- und Breakrückstand noch in drei Sätzen durch. Die vier vorangegangenen Begegnungen waren allesamt an Ruud gegangen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros