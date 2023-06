Roland Garros: Djokovic fixiert problemlos Viertelfinale gegen Khachanov

Novak Djokovic ist ohne Probleme in das Viertelfinale von Roland Garros 2023 eingezogen. Dort trifft der zweimalige Titelträger der French Open auf Karen Khachanov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 17:04 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hatte einen entspannten Sonntagnachmittag

Weiße Weste bewahrt, Rekord geknackt: Topfavorit Novak Djokovic spaziert weiter ohne Satzverlust durch die French Open und steht zum 17. Mal im Viertelfinale von Paris. Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger bezwang auch den ungesetzten Peruaner Juan Pablo Varillas problemlos mit 6:3, 6:2, 6:2 und darf weiter von seinem dritten Titel in Roland Garros nach 2016 und 2021 träumen.

Djokovic hat damit einmal häufiger das Viertelfinale in Paris erreicht als Rekordsieger Rafael Nadal (14 Siege). Mit Varillas macht er am Sonntagnachmittag in unter zwei Stunden kurzen Prozess.

Der 36-jährige Djokovic trifft in der Runde der besten Acht am Dienstag auf den russischen Olympiafinalisten Karen Khachanov, der sich zuvor in vier Sätzen gegen Lorenzo Sonego aus Italien durchgesetzt hatte. Sein Hauptkonkurrent auf den Titel, der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz bekommt es im Anschluss an Djokovics Match mit dem Italiener Lorenzo Musetti zu tun. Bereits im Halbfinale würde dann ein Duell zwischen den beiden Topfavoriten anstehen.

