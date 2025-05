Roland-Garros: Dominic Thiem plant Paris-Besuch - als Fan und Businessman

Der zweimalige French-Open-Finalist Dominic Thiem wird kommende Woche in Paris vorbeischauen. Das berichtet die Kronen Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 10:01 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem während des Endspiels in Roland-Garros 2019

2018 und 2019 hat Dominic Thiem im Stade Roland-Garros das Endspiel erreicht, beide Male war er an Rafael Nadal gescheitert. Kein Alleinstellungsmerkmal, wie man weiß. Im vergangenen Jahr hat Thiem sportlich seinen Abschied vom zweiten Major des Jahres genommen, unterlag in der Qualifikation dem Finnen Otto Virtanen, wurde von den Fans auf den Tribünen des Court Suzanne-Lenglen gebührend gefeiert.

Nun wird Thiem nach Paris zurückkehren, wie die Kronen Zeitung erfahren hat. Zum einen, um Thilo Behrmann im Junioren-Wettbewerb die nötige Unterstützung zukommen zu lassen. Behrmann trainiert ja seit geraumer Zeit in der Akademie von Wolfgang Thiem, dem Vater von Dominic.

Thiem liebt Paris

Darüber hinaus hat Thiem geschäftliche Verpflichtungen, wird für seinen langjährigen Ausrüster Babolat einen Termin wahrnehmen.

Die Rückkehr an den Bois de Boulogne wird also etwas anders ausfallen, als die von Rafael Nadal am vergangenen Sonntag, nämlich deutlich unauffälliger. Was Dominic Thiem aber wohl sehr recht sein wird. Seine Affinität für die Stadt Paris ist bekannt. Und Aufmerksamkeit hat er während seiner aktiven Karriere hinreichend genug bekommen.