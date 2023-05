Roland Garros: Dominic Thiem verliert in fünf Sätzen gegen Pedro Cachin

Dominic Thiem hat das große Comeback in der ersten Runde der French Open 2023 nicht geschafft. Der Österreicher unterlag Pedro Cachin mit 3:6, 2:6, 7:6 (1), 6:2 und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 19:39 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Montag in Roland Garros

Schade, dass dieser Kampf von Dominic Thiem unbelohnt! geblieben ist Der Österreicher sah sich in Runde eins von Roland Garros 2023 gegen den Argentinier Pedro Cachin schon auf der Verliererstraße, schafte ein kleines Comeback, verlor aber schließlich noch mit 3:6, 2:6 , 7:6 (0), 6:2 und 2:6.

Thiem erwischte einen Fehlstart, lag schnell mit 0:3 zurück. Das kurze Comeback zum 3:3 blieb letztlich unbelohnt, Cachin gewann den ersten Satz mit 6:3. Im zweiten spielte Thiem ebenfalls zu fehlerhaft, Cachin kam zu einem einigermaßen billigen 6:2.

Thiem gibt im fünften Satz drei Mal seinen Aufschlag ab

Richtig spannend verlief dann Durchgang drei: Thiem führte mit 4:1, Cachin kam auf 4:4 heran, wehrte bei 4:5 einen Satzball von Thiem ab. Dann gelang Cachin das Break zum 6:5, aber die Nerven hielten nicht. Thiem spielte sich ins Tiebreak, bei dem er nur einen Punkt abgab..

Cachin war nun angezählt, gab im dritten und im fünften Spiel von Satz vier seinen Aufschlag ab. Dominic Thiem glich mit einem 6:2 aus. Der Österreicher vergab seine ersten vier Satzbälle, schaffte es dann aber doch, zum 6:4 auszuservieren.

In der Entscheidung war es wieder Cachin, der zuerst ein Ausrufezeichen setzen konnte - und zwar mit dem Break zum 2:0. Mit dem zweiten Break zum 1:5 schien das Match dann gelaufen, aber Dominic Thiem schaffte noch einmal ein Break, gab aber zum Abschluss noch einmal seinen Aufschlag ab. Nach einer Spielzeit von 3:48 Stunden war die Niederlage besiegelt. Am Ende standen beim Österreicher 84 unerzwungene Fehler in der Statistik - eindeutig zu viele.

