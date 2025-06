Roland-Garros: Frances Tiafoe beendet Lauf von Daniel Altmaier

Frances Tiafoe hat die starken French Open von Daniel Altmaier beendet. Er gewann in drei Sätzen gegen den Weltranglisten-66. Deutschland.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 00:08 Uhr

Frances Tiafoe

Frances Tiafoe steht zum ersten Mal im Viertelfinale von Paris - und das ohne Satzverlust: Tiafoe gewann gegen Daniel Altmaier mit 6:3, 6:4 und 7:6 (4). Nächster Gegner für die Nummer 16 der Welt: Holger Rune oder Lorenzo Musetti.

Tiafoe kam gut durch die ersten beiden Durchgänge, Altmaier hingegen drehte erst in Satz 3 auf. Dort gelang im zwei Mal ein Break, ein 5:2 aber brachte er nicht zum Satzgewinn unter. Im Tiebreak beim 4:4 dann hatte er Pech, als eine Rückhand um Haaresbreite hinter der Grundlinie landete, zum entscheidenden Minibreak für den US-Amerikaner.

Tiafoe und Paul machen's wie Sampras, Courier und Agassi

Tiafoe leistet Tommy Paul damit in der Runde der letzten Acht gute Gesellschaft aus US-Sicht. Mit Tiafoe und Paul stehen erstmals seit 1996 zwei US-Amerikaner im Viertelfinale der French Open - damals waren es Pete Sampras und Jim Courier. Letzter US-Spieler in der Runde der letzten Acht war Andre Agassi in 2003.

Altmaier indes kann mit seinem Turnier sehr zufrieden sein: Er hatte in Runde 1 den an vier gesetzten Taylor Fritz geschlagen und danach gegen Kopriva und Medjedovic gesiegt.