Roland Garros: Für Holger Rune ist immer noch Novak Djokovic der Favorit

Holger Rune möchte in Roland Garros zwar seinen ersten Major-Titel feiern - ganz oben auf der Favoriten-Liste hat der Däne aber nicht sich selbst. Sondern Novak Djokovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.05.2023, 14:05 Uhr

© Getty Images Werden diese beiden sich in Roland Garros wiedersehen?

So wie man Holger Rune über die letzten Monate kennengelernt hat, wird ihn auch die zweite Finalniederlage bei einem ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres nicht ewig beschäftigen. Nach seiner Pleite gegen Andrey Rublev in Monte-Carlo gewann er ja wenige Tage später mit einem wundersamen Comeback im Endspiel gegen Botic van de Zandschulp den Titel in München. Und in Rom war die Gemengelage ja eine andere als im Fürstentum: Denn das Match gegen Daniil Medvedev musste Rune eigentlich von Beginn an aus der Defensive heraus bestreiten. Gegen Rublev gab es einen schon sicher scheinenden Sieg aus der Hand.

Schwamm drüber, die Krone des jungen Dänen ist sicher schon gerichtet. Denn der ganz große Preis wird auf Sand wie in jedem Jahr ja in Roland Garros vergeben. Diesmal ohne Rafael Nadal. Dafür aber natürlich mit Novak Djokovic, gegen den Holger Rune in Rom gewinnen konnte. Was nichts am Respekt dem 22-maligen Grand-Slam-Champion gegenüber ändert.

Nur Medvedev hat Djokovic bei einem Major geschlagen

„Ich glaube, dass Novak immer noch der Hauptfavorit ist“, erklärte Rune am Finalsonntag in Rom. „Er ist derjenige mit den meisten Grand-Slam-Siegen unter den Teilnehmern und der erfahrenste.“ Die Verfolgermeute ist aber nah dran, so Rune. „Dann haben wir Alcaraz. Und Medvedev. Es gibt viele Jungs. Aber wenn ich wirklich einen Favoriten aussuchen müsste, dann Novak.“

Tatsächlich gibt es nur einen Mann aus der Riege der Titelanwärter, der Novak Djokovic bei einem Major über drei Gewinnsätze schon einmal bezwingen konnte: Daniil Medvedev nämlich bei den US Open 2021. In jenem Jahr in Flushing Meadows hat Holger Rune den serbischen Großmeister auch das erste Mal in einem Grand-Slam-Match gefordert. Und nach einem Zwischenhoch im zweiten Durchgang doch chancenlos in vier Sätzen verloren.