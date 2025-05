Roland-Garros: "Habe unreif gespielt" - Tsitsipas nach Aus ratlos

Stefanos Tsitsipas gab sich nach seiner sensationellen Zweitrunden-Niederlage bei den French Open gegen die Nummer 167 im Ranking, Matteo Gigante, nachvollziehbarerweise frustriert.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 06:18 Uhr

Stefanos Tsitsipas war nach dem Aus in Runde zwei etwas ratlos

Der Grieche unterlag dem groß aufspielenden "Nobody" aus Italien in vier Sätzen mit 4:6, 7:5, 2:6 und 4:6 und musste somit einen weiteren herben Rückschlag in seiner zuletzt ins Stocken gekommenden Karriere hinnehmen.

Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gab sich der 26-Jährige dementsprechend enttäuscht. „Ich habe in diesen zwei Wochen Größeres von mir erwartet“, so Tsitsipas, der insgesamt 49 unerzwungene Fehler produzierte. „Ich schien während des Spiels manchmal unreif zu spielen.“

Seine Erfahrung ließe ihn zuweilen im Stich, so die Einschätzung des ehemaligen Weltranglisten-Dritten. „Ich war im Moment nicht ganz präsent. Ich würde das als Unreife bezeichnen, weil ich nicht wusste, wie ich mit solchen Situationen umgehen soll“, so der Grieche, dem die zahlreichen Dropshots des Italieners zusetzten.

In der jetzigen Phase seiner Karriere gehe es darum, Lösungen zu finden. "Ich muss versuchen, zu meinen alten Routinen zurückzufinden, zu der Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge aufbauen konnte, und nicht, dass die Dinge wie heute außer Kontrolle geraten."

Fall aus Top 20

Sein Ehrgeiz sei jedenfalls nach wie vor ungebrochen: "Ich möchte immer noch der beste Spieler der Welt sein und in dem Sport, den ich spiele, Großes erreichen. Mein Fokus liegt stets darauf, mich in jedem Aspekt meines Spiels zu verbessern. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich suche keine Ausreden oder ähnliches, sondern konzentriere mich voll und ganz darauf, Lösungen zu finden und bestimmte Dinge zu klären", so der French Open-Finalist von 2021.

Tsitsipas liegt im ATP-Live-Ranking nunmehr nur noch auf Platz 25 und wird nach den French Open zum ersten Mal seit dem August 2018 aus den Top 20 fallen.

