Roland Garros: Holger Rune mogelt sich ins Viertelfinale

Holger Rune ist nach einem eigenartigen Match gegen Francisco Cerundolo in das Viertelfinale von Roland Garros 2023 eingezogen. Dort wartet wie im Vorjahr Casper Ruud.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 19:30 Uhr

© Getty Images Holger Rune am Montagnachmittag in Roland Garros

Von Jens Huiber aus Paris

Eines muss man Holger Rune lassen: Einen Aspekt aus seinem taktischen Plan gegen Francisco Cerundolo hat der 20-jährige Däne gnadenlos durchgezogen. Und das trotz einer gnadenlos geringen Erfolgsquote. Immer wieder spielte Rune einen Longline-Stopp mit der Rückhand, den Cerundolo immer wieder erlief und in die Rückhand von Rune retournierte. Der versuchte daraufhin einen Lob - allerdings in den meisten Fällen so tief, dass sich der Argentinier herzlich bedanken konnte.

Dass es am Ende dennoch zu einem 7:6 (3), 3:6, 6:4, 1:6 und 7:6 (7) für den an Position sechs gesetzten Rune reichte, spricht andererseits für den Youngster. Oder gegen Francisco Cerundolo, der die schöpferischen Pausen seines Gegners nicht gebührend zu nutzen wusste.

Rune und Cerundolo schimpfen

Es war, so ehrlich muss man sein, über weite Strecken kein gutes Tennismatch, das Cerundolo und Rune da boten. Und auch das Publikum schien noch vom fast vierstündigen Kampf zwischen Beatriz Haddad Maia und Sara Sorribes Tormo ermattet zu sein. Stimmung kam jedenfalls selten auf. Kein Vergleich zum vorherigen Auftritt von Cerundolo gegen Taylor Fritz, der sich zum Feindbild Nummer eins der Franzosen gemausert hat.

Rune ging im ersten Satz mit einem Break in Führung, schaffte es aber nicht, auszuservieren. Den Tiebreak holte er sich indes ohne größere Probleme. Im zweiten Durchgang schaffte Cerundolo ein frühes Break, Rune wirkte abwesend, ließ den Satzausgleich fast ohne Gegenwehr zu. Dann zog er das Tempo wieder etwas an, führte schnell mit 4:1, gab den Vorsprung wieder aus der Hand. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Spieler im Clinch mit sich selbst, Cerundolo schimpfte, Rune sowieso. Bei 4:4 wehrte er einen Breakball ab, im nächsten Spiel nutze Rune dann seine eigene Chance - 2:1-Satzführung. Auch dank einer interessanten Fehleinschätzung von Stuhlschiedsrichter Kader Nouni.

Passend zum Matchverlauf gab Holger Rune sein Service im vierten Akt gleich zweimal in Folge ab. Der Physio wurde für den Dänen auf den Platz gerufen. Rune stellte für ein paar Minuten seine Bemühungen ein, was beim Publikum nicht sonderlich gut ankam.

Im Viertelfinale gegen Ruud

Zu Beginn der Entscheidung kam wieder ein bisschen Leben in Rune, auch verbal, nicht zur Freude seine Box. Aber wenigstens kam wieder so etwas wie normales Profitennis zur Aufführung. Bis zum achten Spiel. Das gestaltete Rune als Aufschläger schlampig, lag mit 0:40 zurück. Und gewann fünf Punkte in Folge. Ein paar Ballwechsel später führte plötzlich der Däne mit einem Break. So einfach wollte sich Cerundolo nicht geschlagen geben - und schaffte den Ausgleich.

Spätestens jetzt waren die Fans auch da, feierten die Spieler mit der Welle. Dass ein Champions-Tiebreak entscheiden musste, war für diese eigenartige Tennismatch nur passend. Bis zum 6:6 konnte sich kein Spieler absetzen. Bei 9:7 hatte Rune seine ersten beiden Matchbälle. Und nach 3:59 Stunden Spielzeit landete eine Vorhand von Cerundolo im Netz.

Im Viertelfinale wartet nun Casper Ruud. Und der könnte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Denn bei seinem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Nicolas Jarry zeigte Ruud, dass er wieder rechtzeitig in Form zu kommen scheint. Rune hat zuletzt in Rom gegen Ruud zwar erstmals gewonnen - in der Form vom Montag wird er aber nur schwer eine Chance haben. Im vergangenen Jahr jedenfalls war für Holger Rune in Roland Garros gegen Casper Ruud Endstation.

