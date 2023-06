Roland Garros: Iga Swiatek erreicht Finale und bleibt Nummer eins

Iga Swiatek hat mit einem 6.2 und 7:6 (7) gegen Beatriz Haddad Maia das Endspiel in Roland Garros 2023 erreicht. Damit bleibt die Polin auch Nummer eins in der WTA-Weltrangliste. Im Finale geht es gegen Karolina Muchova, die überraschend gegen Aryna Sabalenka gewann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2023, 21:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Swiatek am Donnerstag in Roland Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Was waren das für zwei gandiose Tennismatches am Halbfinaltag der Frauen in Roland Garros 2023. Zunächst besiegte Karolina Muchova die an Position zwei gesetzte Aryna Sabalenka nach drei spektakulären Sätzen. Danach lieferte Beatriz Haddad Maia Titelverteidigerin Iga Swiatek einen großen Kampf. Nach 2:08 Stunden Spielzeit setzte sich aber die Polin mit 6:2 und 7:6 (7) durch.

Haddad Maia ist die erste Brasilianerin, die das Halbfinale eines Majors erreicht hat. Und sie verkaufte sich auf dem Court Philippe-Chatrier extrem teuer. Im zweiten Satz hatte Haddad Maia sogar einen Satzball, Swiatek wehrte ab. Und konnte wenige Augenblicke später ihre zweite Chance zum Sieg und zum Einzug ins Finale nutzen.

Damit steht schon fest, dass Iga Swiatek auch am kommenden Montag die Nummer eins der WTA-Charts bleiben wird. Im Falle einer Niederlage hätte Aryna Sabalenka die Spitzenposition übernommen. Am Samstag kann Swiatek ihren dritten Titel in Roland Garros feiern. Für Karolina Muchova wäre es eine Premiere.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen