Roland Garros: Immer wieder sonntags - aber nicht mit Djokovic und Nadal

Der Eröffnungstag bei den French Open wird eine wahre Flut an Spitzentennis bringen. Die beiden größten Namen bei den Männern fehlen indes.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 08:28 Uhr

© Getty Images Ein Sonntagstart in Roland Garros? Nicht so das Ding von Rafael Nadal

Die Idee, ein Grand-Slam-Turnier schon einen Tag früher zu beginnen und somit auf 15 Tage auszudehnen, ist nicht bei allen Spielern gut angekommen. Und tut es wohl immer noch nicht. Denn: Was, wenn der Sonntag schon der letzte Tag eines Majors sein sollte, und zwar der erste von dreien? Kein schöner Gedanke, weshalb die Sonntagsansetzungen der vergangenen Jahre in Roland Garros, dem einzigen Major, das diese Strategie verfolgt, auch eher zurückhaltend waren. Ein gut platzierter Lokalheld, eine französische Hoffnung bei den Frauen - und jeweils ein, maximal zwei Top-Ten-Profis, das musste für den Einstieg reichen. Nicht so 2022. Denn da wird schon fast die ganze Kapelle aufgefahren.

Mit zwei glorreichen Ausnahmen: Novak Djokovic und Rafael Nadal. Denn das wäre dann doch ein zu großes Risiko, wenn dem Klassiker auf der Terre Battue schon im Vorprogramm einer seiner beiden Hauptprotagonisten abhanden käme. „Zu groß“ ist natürlich relativ zu betrachten: Weder Djokovic gegen Yoshihito Nishioka noch Nadal gegen Jordan Thompson werden an ihre Leistungsgrenze herangehen müssen.

Zverev gegen Ofner schon in Wimbledon

Ansonsten aber: Alexander Zverev darf gegen Sebastian Ofner, die beiden haben schon mal in Wimbledon gegeneinander gespielt. Damals ging Ofner ob seiner offensiven Frisur noch als „Tennis-Falco“ durch, diese Zeiten sind vorbei. Nach überstandener Qualifikation bringt der Österreicher sicherlich viel Selbstvertrauen mit, Zverev hat in den vergangenen Wochen aber auch nicht gerade übel gespielt, den Auftritt gegen Holger Rune in München mal ausgenommen.

Carlos Alcaraz wird auch schon am Sonntag zu sehen sein, Juan Ignacio Londero darf sich am spanischen Teenager versuchen. Dazu noch Diego Schwartzman gegen Andrey Kuznetsov oder Grigor Dimitrov gegen Marcus Giron - das kann sich schon sehen lassen. Die gute Nachricht für alle jene, die schon am Tag des Herren ran müssen, ist aber: Es folgen zwei freie Tage. Das kommt in der frühen Phase eines Grand-Slam-Events auch nicht oft vor.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros