Roland Garros: Juniorin Ella Seidel schrammt an Überraschung vobei

Ella Seidel hat zum Auftakt der Juniorinnen in Roland Garros eine Überraschung gegen die an Position drei gesetzte Alina Korneeva knapp verpasst.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 16:51 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ella Seidel hat ein großartiges Match geliefert

Ganz starker Auftritt von Ella Seidel in der ersten Runde bei den Juniorinnen in Roland Garros. Die Deutsche hatte mit Alina Konreeva die Nummer drei des Turniers gezogen, ließ aber von Beginn an erkennen, dass sie keine Angst vor ihrer Gegnerin hat. Dass Seidel am Ende mit 6:3, 6:7 (4) und 5:7 unterlag, ist bedauerlich.

Die Außenseiterin erwischet den besseren Start, führte gleich mit 4:1. Vor allem mit der Vorhand dominierte Seidel die Russin fast nach Belieben. Nach dem Verlust des ersten Satzes kam Korneeva aber besser in die Partie. Und hatte hintenraus den längeren Atem.