Roland-Garros Juniors: Niels McDonald gewinnt deutsches Finale gegen Max Schönhaus

Niels McDonald hat mit einem 6:7 (4), 6:0 und 6:3 gegen seinen deutschen Landsmann Max Schönhaus den Junioren-Titel bei den French Open 2025 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 16:17 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Niels McDonald hat ein grandioses Turnier in Roland-Garros 2025 gespielt

Der erste Satz geriet auf dem Court Simonne-Mathieu zu einer richtig engen Angelegenheit, wurde erst im Tiebreak entschieden. Schönhaus war darin um eine Spur offensiver und ging in Führung. Wenige Augenblicke später gab der junge Mann mit der einhändigen Rückhand aber als erster Spieler an diesem Nachmittag seinen Aufschlag ab. McDonald ergriff die Gelegenheit, legte einen Lauf zum 6:0 hin. Hatte der erste Satz noch 50 Minuten gedauert, so waren es im zweiten nur 20.

In der Entscheidung war es wieder McDonald, der in der Akademie von Magnus Norman und Mikael Billström trainiert, der mit dem Break zum 3:1 den ersten Nadelstich setzte. Diesen Vorteil gab McDonald nicht mehr aus der Hand. Schönhaus konnte nach 99 Minuten zwar den ersten Matchball noch abwehren, der zweite aber saß.

Niels McDonald ist damit der erste deutsche Einzel-Champion bei den Junioren seit 1997. Damals hatte Daniel Elsner den Titel holen können. Alexander Zverev war 2013 knapp dran - verlor das Finale aber gegen Cristian Garin. Wenige Monate später konnte Zverev in Australien dann seinen Junioren-Grand-Slam-Triumph feiern.

