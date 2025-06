Roland-Garros Juniors: Schönhaus und McDonald fixieren deutsches Finale!

Max Schönhaus und Niels McDonald sind in das Endspiel von Roland-Garros 2025 eingezogen. Die deutschen Tennisfans dürfen also wieder einen neuen Grand-Slam Champion feiern. Zumindest bei den Junioren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2025, 13:49 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus steht in Roland Garros 2025 im Junioren-Finale

Was für eine Vorstellung der deutschen Junioren in Roland-Garros 2025! Denn nachdem Max Schönhaus und Niels McDonald Freitag ihre Halbfinal-Matches jeweils in zwei Sätzen gewinnen kommen, steht schon fest, dass der Champion auf jeden Fall aus den Reihen des DTB kommen wird.

Schönhaus hatte sich im ersten Match des Tages auf dem Court 6 gegen Ivan Ivanov mit 6:3 und 6:4 durchgesetzt, McDonald folgte mit einem souveränen 6:2 und 6:2 gegen Ryo Tabata. Damit werden die Schützlinge von Bundestrainer Philipp Petzschner morgen den ersten deutschen Grand-Slam-Champion feiern dürfen, seit Alexander Zverev Anfang 2014 bei den Australian Open erfolgreich war.

McDonald trainiert bei Norman und Tillstörm

Der Weg dorthin war nicht einfach: Schönhaus musste gestern in seinem Viertelfinale gegen Benjamin Willwerth zwei Matchbälle abwehren, ehe er den Champions-Tiebreak mit 13:11 für sich entscheiden konnte. Und McDonald, der in der Akademie von Magnus Norman und Mikael Tillström trainiert, hat im Achtelfinale mit Andres Santamarta Roig die Nummer eins des Turniers aus dem Weg geräumt.

Der Deutsche Tennis Bund darf sich also freuen. Und das, obwohl mit Justin Engel und Diego Dedura zwei herausragende Spieler, die auch noch bei den Junioren hätten starten können, in Roland-Garros gar nicht am Start waren.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren