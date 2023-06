Roland Garros: Kann Tim Pütz im Mixed die Feel Good Story zu Ende schreiben?

Tim Pütz und Miyu Kato stehen im Endspiel des Mixed-Wettbewerbs von Roland Garros 2023. Ein Titel würde beiden extrem gut tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 13:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Augen zu und durch: Tim Pütz steht in Roland Garros im Mixed Finale

Machen wir uns nichts vor: Tim Pütz ist mit seinem Partner Kevin Krawietz nach Roland Garros gekommen, um dort den Titel im Doppel zu holen. Dieser Traum ist am Dienstag mit der knappen Niederlage gegen Ivan Dodig und Austin Krajicek auf dem Court Suzanne-Lenglen geplatzt. Durch die Ereignisse der letzten Tage scheint Pütz aber fast auf einer noch edleren Mission unterwegs zu sein: nämlich jener, Miyu Kato zum Titel im Mixed zu führen.

Miyu Kato, wer sich erinnern kann, dass ist jene Japanerin, die aufgrund eines, gelinde gesagt, umstrittenen Treffers eines Ballmädchens, aus dem Frauendoppel geworfen wurde, abzüglich des Preisgeldes und der Weltranglisten-Punkte, Mit Tim Pütz hat Kato vorgestern eine Pressekonferenz gegeben, es war kein schöne. Immer wieder musste unterbrochen werden, Kato war nicht in der Lage, die Tränen zurückzuhalten.

Ein Endspiel mit kanadischer Note

Nun bahnt sich aber doch noch ein Happy End der Tage in Roland Garros an. Denn Pütz und Kato haben mit einem 7:5 und 6:0 gegen Matwe Middelkoop und Aldila Sutjadi das Endspiel erreicht. Lustige Randnotiz: Sutjadi stand and er Seite von Kato, als das Missgeschick mit dem Ballmädchen passierte.

Die letzte Hürde vor dem Sieg wird auf jeden Fall eine kanadische Note beinhalten: entweder geht es gegen Gabriela Dabrowski (CAN) und Nathaniel Lammons (USA) oder Bianca Andreescu mit ihrem neuseeländischen Partner Michael Venus.