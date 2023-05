Roland Garros: Kevin Krawietz und Tim Pütz erreichen zweite Runde

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben ihre Auftakthürde bei den French Open 2023 gemeistert. Gegen Victor Vlad Cornea (Rumänien) und Zhizhen Zhang aus China gewannen die beiden Spezialisten mit 7:5, 6:4.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 31.05.2023, 20:08 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen in Roland Garros in Runde zwei

Krawietz hofft auf seinen dritten Titel in Roland Garros. Die ersten beiden hatte er 2019 und 2020 an der Seite von Andreas Mies eingefahren, der mit seinem neuen niederländischen Partner Matwe Middelkoop am Donnerstag ins Turnier einsteigt.

Für Krawietz und Pütz geht es in der zweiten Runde gegen Romain Arneodo und Sam Weissborn weiter. Gegen den Monegassen und seinen österreichischen Partner haben Krawietz/Pütz zuletzt im Halbfinale von Monte-Carlo verloren.

