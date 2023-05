Roland Garros: Krawietz, Pütz und Mies gehen gesetzt ins Doppel-Turnier

Am Sonntag wurden auch die Doppel für Roland Garros ausgelost. Für die Deutschen gibt es interessante Aufgaben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 09:24 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Andreas Mies spielt in Paris mit Matwe Middelkoop

Andreas Mies ist - wie immer bestens gelaunt - am Sonntagabend dann auch noch auf der Tribüne des Court 8 erschienen. Oscar Otte war da gerade gegen Alexander Shevchenko zugange. Mies tritt in Roland Garros mit Matwe Middelkoop an, zu Beginn geht es für das an Position zwölf gesetzte Duo gegen Alexander Bublik und Marton Fucsovics. Eine womöglich lustige, ganz sicher aber lösbare Aufgabe.

Einen Rang höher als Mies sind Ex-Partner Kevin Krawietz und Tim Pütz gereiht. Mit Krawietz gemeinsam hat Mies bekanntlich zweimal dieses Turnier gewonnen. Krawietz/Pütz müssen zum Auftakt gegen die Serben Nikola Cacic und Dusan Lajovic ran.

Struff mit Kokkinakis am Start

Mit Jan-Lennard Struff ist auch noch ein vierter Deutscher im Doppel am Start. Struff spielt mit Thanasi Kokkinakis. Und dass der Australier es kann, hat er Anfang 2022 ja an der seite von Nick Kyrgios mit dem Gewinn der Australian Open bewiesen.

Angeführt wird das Tableau von Wesley Koolhof und Neal Skupski. An Position zwei gesetzt starten Rajeev Ram und Joe Salisbury. Es folgen die Titelverteidiger Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer - die gleich mit einer spannenden Aufgabe starten: nämlich gegen Stefanos und Petros Tsitsipas.

Hier das Doppel-Tableau in Roland Garros