Roland-Garros live: Daniel Altmaier vs. Laslo Djere im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der ersten Runde von Roland-Garros 2024 auf Laslo Djere. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 10:11 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier trifft heute auf Lasso Djere

Im vergangenen Jahr hat Daniel Altmaier in Roland-Garros für Furore gesorgt. Da gelang dem deutschen Davis-Cup-Spieler gegen Jannik Sinner in einem dramatischen Match nämlich eine Sensation.

Mit Laslo Djere hat Altmaier nun eine lösbare Aufgabe zum Auftakt gezogen. Denn der Serbe hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Altmaier vs. Djere - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Lalso Djere gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.

