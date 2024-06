Roland-Garros live: Jan-Lennard Struff vs. Alex de Minaur im Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der dritten Runde der French Open 2024 auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab 11 Uhr live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 16:01 Uhr

© Jürgen Hasenkopf/Getty Images Jan-Lennard Struff und Alex de Minaur spielen heute um einen Achtelfinalplatz

Jan-Lennard Struff hat sich etwas gewünscht und wurde erhört: eine frühe Beginnzeit am Samstag. Denn der leidenschaftliche Fan von Borussia Dortmund möchte den Auftritt seiner Elf am Abend im Finale der Champions League natürlich nicht verpassen.

Und am liebsten schon im Achtelfinale stehen. Aber Vorsicht: Alex de Minaur spielt seine beste Saison überhaupt - und liegt im Head-to-Head mit 3:2 in Führung. Das einzige Match auf Sand hat allerdinsg Struff 2023 in Monte-Carlo glatt gewonnen.

Struff gegen de Minaur im Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Alex de Minaur gibt es ab 11 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

