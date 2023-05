Roland Garros live: Jan-Lennard Struff vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Am gestrigen Auftakttag in Roland Garros mussten Jule Niemeier (gegen die klar favorisierte Kasatkina) und Oscar Otte (gegen Shevchenko) in den beiden deutsch-russischen Duellen jeweils eine Niederlage hinnehmen. Struff könnte also als erster deutscher Spieler in die zweite Runde einziehen, im Parallelmatch könnte Tatjana Maria das ebenfalls gelingen.