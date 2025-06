Roland-Garros: Lorenzo Musetti schlägt Rune nach Mitternacht

Lorenzo Musetti steht erstmals im Viertelfinale der French Open 2025. Der Italiener schlug Holger Rune in vier Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 00:17 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti setzt seine starke Form der letzten Monate auch in Roland-Garros fort. Der Weltranglisten-Siebte gewann sein Night Match vom Sonntag gegen den Norweger Holger Rune mit 7:5, 3:6, 6:3, 6:2 und trifft in der Runde der letzten Acht auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Der hatte am Abend gegen Daniel Altmaier gewonnen.

Musetti war insgesamt der stabilere Akteur in einem kurzweiligen Match, das nach dem Satzausgleich offen schien. Nach dem gewonnenen dritten Satz aber zog der Italiener auch in Satz vier früh davon und schaffte die Vorentscheidung mit dem Doppelbreak zum 4:1. Nach 3 Stunden und 18 Minuten verwandelte er seinen zweiten Matchball.

Musetti mittlerweile Top-10-Spieler

Musetti hatte schon in den Wochen zuvor seine starke Sandform gezeigt, das Finale in Monte-Carlo und die Halbfinals in Madrid und Rom erreicht. Zwei Mal war hierbei gegen Carlos Alcaraz Endstation. Im ATP-Ranking hatte er infolge dieser Turniere erstmals die Top 10 geknackt.

In Paris hatte Musetti bis ins Achtelfinale hinein nur einen Satz abgegeben. Gegen Rune zeigte er sich als der cleverere, variablerere Akteur.

Bei den French Open steht der 23-Jährige zum ersten Mal im Viertelfinale. Sein bestes Grand-Slam-Ergebnis hatte er bislang im Vorjahr mit dem Halbfinale von Wimbledon erreicht.

