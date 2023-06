Roland Garros: Machtdemonstration! Carlos Alcaraz fixiert Traum-Halbfinale gegen Novak Djokovic

Carlos Alcaraz ist dank einer Galavorstellung in die Vorschlussrunde der French Open eingezogen. Der Weltranglistenerste schlug Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale mit 6:2, 6:1 und 7:6 (5) und trifft nun auf Novak Djokovic.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 22:45 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft nun auf Novak Djokovic

Unglaublicher Auftritt von Carlos Alcaraz im Viertelfinale der French Open: Der Weltranglistenerste ließ Stefanos Tsitsipas in der Night Session am Dienstag nur gegen Ende des dritten Satzes eine Chance, siegte nach etwas mehr als zwei Stunden und zehn Minuten Spielzeit letztlich aber völlig ungefährdet mit 6:2, 6:1 und 7:6 (5).

Die Zuschauer am Court Philippe-Chatrier bekamen von Anfang an eine Machtdemonstration des 20-jährigen Spaniers zu sehen. Alcaraz dominierte Tsitsipas, dem auch hilfesuchende Blicke in seine Box nicht nachhaltig weiterhelfen sollten, schlichtweg nach Belieben und untermauerte seine Rolle als Topfavorit auf den Titel eindrucksvoll.

Während Tsitsipas im fünften Duell gegen Alcaraz die fünfte Niederlage hinnehmen musste, bekommt es der amtierende US-Open-Sieger am Freitag mit Novak Djokovic zu tun. Der 22-fache Grand-Slam-Champion hatte sich am Nachmittag gegen Karen Khachanov in vier Sätzen behauptet.

