Roland-Garros: Maximilian Marterer stürmt in Runde zwei

Maximilian Marterer ist mit einer starken Vorstellung in die zweite Runde von Roland-Garros 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 17:52 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Maximilian Marterer am Sonntag in Roland-Garros

Marterer musste sich auf Court 5 mit dem Australier Jordan Thompson auseinander setzen. Und meisterte diese Aufgabe bravourös. Der deutcshe Davis-Cup-Sieler ließ sich auch von einer längeren Regenunterbrechung nicht aus dem Rhythmus bringen, gewann mit 6:3, 6:2 und 6:0 nach einer Spielzeot von insgesamt knapp zwei Stunden.

In Runde zwei bekommt es Marterer nun entweder mit Alejandro Tabilo oder Zizou Bergs zu tun. Tabilo ist an Position 26 gesetzt - und hat zuletzt in Rom das Halbfonale erreicht, wo er in drei Sätzen gegen Alexander Zverev verlor.

