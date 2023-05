Roland Garros: Media Day - alle lieben Meddy!

Der Media Day in Roland Garros 2023 hat inhaltlich wenig Ergiebiges gebracht. Lustig war es irgendwie dennoch. Ein paar Eindrücke ...

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2023, 18:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist bei Pressekonferenzen immer einen Besuch wert

Von Jens Huiber aus Paris

Den Media Day in Roland Garros 2023 muss man sich als Zweiklassen-Gesellschaft vorstellen: Da sind zunächst die Turnier- (Iga Swiatek, Arnya Sabalenka, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz) und einige Lokalfavoriten (Caroline Garcia, Ugo Humbert (!), Alizé Cornet), die im großen Interviewsaal für alle Reporter zugänglich Wortspenden abgeben. Und da wäre dann der Rest des Feldes, der in der One-on-One-Zone die nationalen Medien bespielt.

Ach, ja: Und dann ging am gestrigen Freitag ja auch noch die Qualifikation zu Ende, auch da standen Sieger und Verliererinnen Rede und Antwort, teilweise allerdings unter dem Court Suzanne-Lenglen, was ein gewisses logistisches Problem bedeutet. Denn wenn Jan-Lennard Struff um 13 Uhr im One-on-One angekündigt ist und Sebastian Ofner zehn Minuten später im Lenglen, dann steht der deutschsprachige Reporter vor einer nicht zu bewältigenden Zerreissprobe.

Alle Audienzen kann aber selbst der Erfinder des Multitaskings nicht verfolgen. Ein paar eindrücke konnten dennoch wieder gesammelt werden. Und es sind keine neuen …

Die Gewinner im großen Saal waren wieder einmal Cori Gauff und Daniil Medvedev. Erstaunlich, mit welcher Lässigkeit, Ruhe, Eloquenz die Vorjahresfinalistin die Fragen beantwortet. Dabei läuft ihre Saison alles andere als prächtig.

Medvedev gewinnt sofort den Raum für sich

Und Medvedev - was soll man sagen? Alle lieben Meddy. Der Rom-Champion kommt in den Raum, grüßt laut und deutlich alle Anwesenden. Und hat auch schon den Saal für sich eingenommen. Selbst inhaltlich dünne Aussagen verpackt Medvedev mit viel Charme, jene in seiner Muttersprache muss er gar nicht liefern: Russische JournalistInnen fehlen auch in diesem Jahr in Roland Garros.

Im One-on-One-Bereich fällt ein Zwischenzeugnis eher schwer, man ist ja nicht des Wallonischen, Flämischen und, ja leider, auch de Französischen mächtig - und kann somit kein Wort mit David Goffin wechseln.

Und so geht es dahin bis knapp vor 18 Uhr, Carlos Alcaraz ist der letzte Athlet, der noch was zu sagen hat (Novak Djokovic wird erst am heutigen Samstag dran sein). Erfahren hat man teilweise mehr, wenn man die Aufnahmegeräte dann ausgeschaltet hat, aber das ist wohl in fast allen Disziplinen so.