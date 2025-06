Roland-Garros: Müssen wir uns um Lorenzo Musetti Sorgen machen?

Lorenzo Musetti hat am Freitag erneut sein Körper einen Streich gespielt. Das wird für den Italiener schön langsam zum Problem.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 17:10 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti am Freitag in Paris

Vorneweg: Niemand liebt Lorenzo Musetti mehr als wir. Die spielerische Eleganz, das italienische Flair, der Umstand, dass Lore bald Vater zweier Kinder sein wird: What´s not to like? Aber gerade weil wir ihn so sehr lieben, erlauben wir uns ein, zwei kritische Anmerkungen.

Und die erste Frage, die sich uns aufdrängt, ist: Reicht die körperliche Verfassung von Musetti aus, um ein Grand-Salm-Turnier zu gewinnen? Sportlich betrachtet waren die ersten beiden Sätze gegen Carlos Alcaraz am Freitag ja allerhöchste Kunst. Defensiv wie offensiv. Nun könnten kritische Geister anmerken, dass Alcaraz im ersten Durchgang ja auch seine Breakchancen hatte (schon vor Musetti) und im zweiten sogar zweimal mit einem Break zurücklag. So kleinlich wollen wir nicht sein. Es war ein Match auf Augenhöhe mit dem Titelverteidiger.

Musetti mit erst zwei Karriere-Titeln

Dann allerdings gab es ein Deja-Vu. Wie schon in Monte-Carlo ging von einer Minute auf die andere bei Musetti gar nichts mehr. Das mag einer Verletzung am Oberschenkel geschuldet gewesen sein - von der im Tiebreak des zweiten Satzes aber noch nichts zu sehen war. Ein bisschen fühlte man sich sogar erinnert an das Match gegen Novak Djokovic im Jahr 2021. Da hatte Lorenzo Musetti unter allergrößtem Einsatz die ersten beiden Sätze im Tiebreak gewonnen. Djokovic verließ daraufhin den Platz, kam als anderer Mann aus der Kabine und gab nur noch ein Spiel ab - bis Musetti im fünften Satz aufgab.

Seitdem ist Lorenzo Musetti ein viel besserer Tennisspieler geworden, keine Frage. Alleine in diesem Jahr stand er im Endspiel von Monte-Carlo und vor Roland-Garros auch schon in der Vorschlussrunde von Madrid und Rom. Auf der anderen Seite: Lediglich zwei Karriere-Titel sind für einen Mann mit den Möglichkeiten von Musetti schon wenig. Zumal seit dem Herbst 2022 keiner mehr dazugekommen ist.

Immerhin: Seinen Premieren-Triumph konnte Musetti vor knapp drei Jahren in Hamburg einfahren - im Endspiel gegen Carlos Alcaraz. Seitdem ist allerdings kein Sieg gegen den Spanier mehr dazu gekommen.

