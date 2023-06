Roland Garros: Novak Djokovic löst erstes Halbfinalticket

Der erste Halbfinalist der French Open 2023 heißt Novak Djokovic. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger schlug Karen Khachanov am Dienstag in vier Sätzen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 19:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht im Halbfinale

Novak Djokovic hat seinen Beitrag zum Traum-Halbfinale gegen Carlos Alcaraz bei den French Open geleistet. Gegen den russischen Olympiafinalisten Karen Khachanov gab der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien zwar erstmals im Turnier einen Satz ab, siegte letztlich aber souverän 4:6, 7:6 (0), 6:2 und 6:4.

Djokovic, der vor der Partie 29 Sätze in Folge auf Grand-Slam-Niveau gewonnen hatte, steht durch den Sieg zum zwölften Mal in Roland Garros im Halbfinale. Der Sieger von 2016 und 2021 peilt damit weiter den 23. Grand-Slam-Titel seiner Karriere an - bisher teilt er sich den Rekord mit dem verletzungsbedingt nicht teilnehmenden Spanier Rafael Nadal.

Sein Hauptkonkurrent um den Titel, der spanische Weltranglistenerste Alcaraz, kann in der Night Session nachziehen. Der amtierende US-Open-Sieger trifft am Abend (nicht vor 20.15 Uhr/live im tennisnet-ticker) auf den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas.

