Roland Garros: Novak Djokovic nach knappem ersten Satz gnadenlos

Novak Djokovic ist in die dritte Runde von Roland Garros 2023 eingezogen. Der zweimalige French-Open-Champion gewann gegen Marton Fucsovics mit 7:6 (2), 6:0 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2023, 23:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic in der NIght Session am Mittwoch

Marton Fucsovics hat Novak Djokovic zwar gut eineinhalb Stunden reizen können - nach dem Gewinn des Tiebreaks des ersten Satzes machte der an Position drei gesetzte Mann aus Belgrad aber kurzen Prozess. Djokovic gewann mit 7:6 (2), 6:0 und 6:3 - diesmal vor vollen Rängen. Das war in der Night Session am Dienstag bei Gael Monfils nicht der Fall gewesen. Nächster Gegner von Djokovic wird Alejandro Davidovich Fokina sein.

Ein unglaubliches Match über 4:41 Stunden lieferten sich auf Court 7 Tallon Griekspoor und Hubert Hurkacz. Der Niederländer schlug beim Stand von 5:4 im vierten Satz schon auf den Matchgewinn auf. Am Ende durfte aber Hurkacz nach einem 6:3, 5:7, 6:7 (13), 7:6 (5) und 6:4 über den Einzug in die dritte Runde jubeln. Nicht lange hielt sich Lorenzo Musetti mit Alexander Shevchenko, dem Schützling von Günter Bresnik, auf. Musetti gewann mit 6:1, 6:1, 6:2 und bekommt es nun mit Cameron Norrie zu tun, der Lucas Pouille keine Chance ließ.

Schon am Nachmittag hatte sich Turnierfavorit Carlos Alcaraz sein Drittrunden-Ticket gesichert. Alcaraz gewann gegen Taro Daniel mit 6:1, 3:6, 6:1 und 6:2 und spielt nun gegen Denis Shapovalov.

