Roland garros: Nur noch David Fix hält die deutsche Fahne hoch

David Fix ist der einzige deutsche Vertreter in der dritten Runde der Einzel-Nachwuchs-Wettbewerbe in Roland Garros.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 12:22 Uhr

© Jürgen Hasenkopf David Fix steht in Roland Garros in Runde drei

Am Dienstag hatte Sonja Zhiyenbayeva die Chance, ebenfalls in die dritte Runde einzuziehen. Die Deutsche musste sich allerdings Renata Jamrichova mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben. Ella Seidel war schon in Runde eins gegen Alina Korneeva ausgeschieden.

Bei den Junioren hatte David Fix nach überstandener Qualifikation bereits am Montag auch sein zweites Hauptrunden-Spiel gewonnen. Gegen den US-Amerikaner Maxwell Exsted blieb Fix mit 6:3 und 6:4 erfolgreich.

