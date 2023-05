Roland Garros: Ofner schlägt Korda und knackt wohl erstmals die Top 100

Sebastian Ofner ist in die dritte Runde von Roland Garros 2023 eingezogen. Der Steirer gewann gegen Sebastian Korda mit 6:3, 7:6 (1) und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2023, 13:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sebastian Ofner am Mittwoch in Roland Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Reise von Sebastian Ofner in Roland Garros 2023, die mit der Qualifikation begonnen hat, geht muntr weiter. Denn Ofner besiegte in der zweiten Runde der French Open 2023 Sebastian Korda aus den USA mit 6:3, 7:6 (1) und 6:4.

ServusTV-Experte Christopher Kas konnte seine Anerkennung für das Spiel von Ofner schon in den ersten Games kaum verbergen. Denn tatsächlich bestimmte der Steirer die Partie, gerade im ersten Satz auch mit seinem starken Aufschlag. Danach nahm sich Korda eine längere Toilettenpause, die Früchte zu tragen schien. Der Sohn von Ex-Grand-Slam-Champion Petr ging im zweiten Durchgang mehrmals mit einem Break in Führung, Ofner kam jedes Mal umgehend zurück. Und legte ein blitzsauberes Tiebreak hin.

Ofner im Live-Ranking schon Top 100

Im dritten Satz verpasste Ofner beim Stand von 3:3 zwei Breakchancen, wenige Augenblicke machte es der Außenseiter besser. Korda konnte einen Passierball nicht mehr über das Netz bringen, ging mit 5:4 in Führung. Und das reichte Ofner zum zweiten Einzug in eine dritte Runde eins Majors. Zuvor war dem 27-Jährigen das in Wimbledon 2017 gelungen.

Mit seinem Erfolg steht Sebastian Ofner im Live-Ranking schon auf Position 96. Definitiv unter die Top 100 wird er aber noch nicht kommen. Schließlich können auch andere Spieler in Roland Garros noch punkten.

Am Freitag wartet nun Fabio Fognini. Der Italiener gab sich nach seinem Auftakterfolg gegen Félix Auger-Aliassime auch gegen Jason Kubler keine Blöße und schickte den Australier mit einem 6:5, 7:6 (5) nd 6:2 vom Court 6.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros