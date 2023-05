Roland Garros: Paire verpasst Überraschung, Djokovic souverän weiter

Benoit Paire ist am Montag in Roland Garros gegen Cameron Norrie kurz vor dem Ziel gescheitert. Novak Djokovic dagegen zog ohne Probleme in Runde zwei ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 16:24 Uhr

© Getty Images Die Fans der Herzen hat Benoit Paire auf jeden Fall gewonnen

Die Fans auf dem Court Suzanne-Lenglen haben im ersten Match am Montag wirklich alles gegeben, ja, sie hätten Benoit Paire zu Ehren sicherlich auch die Marseillaise angestimmt so wie am Abend zuvor mit Lucas Pouille. Aber es hat nicht sollen sein: Paire führte im fünften Satz mit Break schon 4:3 - und verlor dennoch mit 5:7, 6:4, 6:3, 1:6 und 4:6.

Paire bedankte sich noch bei den Fans - und ging dann schnurstracks vom Court zu seiner obligatorischen Pressekonferenz. Norrie dagegen kann sich gleich auf das nächste Auswärtsspiel vorbereiten: In Runde zwei geht es nämlich genau gegen ebenjenen Lucas Pouille.

Djokovic startet ohne Probleme

Ebenfalls über fünf Sätze mussten Denis Shapovalov und Diego Schwartzman gehen. Shapovalov besiegte Brandon Nakashima mit 6:4, 7:5, 4:6, 3:6 und 6:3. Schwartzman, dessen Saison bislang eher unrund läuft, kam gegen Bernabe Zapata Miralles von einem 0:2-Satzrückstand zurück, gewann noch mit 1:6, 6:7 (5), 6:2, 6:0 und 6:4.

Novak Djokovis hatte dagegen bei seinem Einstieg erwartungsgemäß keine Probleme: Der zweimalige Champion in Roland Garros besiegte Aleksandar Kovacevic mit 6:3, 6:2 und 7:6 (1) und spielt am Mittwoch in Runde zwei gegen Marton Fucsovics. Djokovic ließ es am Ende zwar ein wenig schleifen, konnte bei 5:4 im dritten Satz nicht ausservieren. In Gefahr, auch nur einen Satz zu verlieren, geriet er dennoch nie.

Fabio Fognini wiederum setzte sich gegen einen sichtlich angeschlagenen Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 6:4 und 6:3 durch. Und spielt nun gegen den Australier Jason Kubler.

