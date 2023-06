Roland Garros: Ruud in Runde drei, Coric schlägt Thiem-Bezwinger

Casper Ruud und Borna Coric sind in die dritte Runde von Roland Garros 2023 eingezogen. Beim Kroaten ging es nicht ohne Drama ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2023, 16:04 Uhr

© Getty Images Casper Ruud ist trotz eines kleinen Durchhängers weiter

Casper Ruud hat am Donnerstag im ersten Match auf dem Court Philippe-Chatrier den Einzug in die dritte Runde der French Open 2023 fixiert. Lediglich im dritten Satz gegen den Italiener Giulio Zeppieri leistete sich der Vorjahresfinalist eine kurze Schwächephase, eh er dann doch mit 6:3, 6:2, 4:6 und 7:5 als Sieger vom Court ging. Nächster Gegner wird entweder der Chinese Zhizhen Zhang oder der Argentinier Thiago Augustin Tirante sein.

Hart zu kämpfen hatte Borna Coric mit Pedro Cahchin. Der Argentinier hatte in Runde eins Dominic Thiem in fünf Sätzen bezwungen und forderte nun auch Coric über die volle Distanz. Coric gewann nach einer Spielzeit von 4:23 Stunden mit 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 und 6:4. Nun geht es für Coric gegen einen Landsmann von Cachin, nämlich gegen Tomas Etcheverry, der gegen Alex de Minaur in drei Sätzen siegreich blieb.

