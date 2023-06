Roland Garros: Sabalenka schlägt Svitolina, im Halbfinale gegen Muchova

Aryna Sabalenka hat mit einem 6:4 und 6:4 gegen Elina Svitolina erstmals das Halbfinale in Roland Garros erreicht. Dort trifft sie auf Karolina Muchova.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 15:31 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht erstmals im Halbfinale von Roland Garros

Die belarussische Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka hat das brisante Viertelfinalduell mit der Ukrainerin Elina Svitolina für sich entschieden und steht im Halbfinale der French Open. Die Australian-Open-Siegerin Sabalenka darf damit weiter vom zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere träumen - für Svitolina endete derweil die bemerkenswerte Comeback-Geschichte nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Oktober.

"Sie ist so eine gute Gegnerin. Es war ein hartes Match, und ich bin so glücklich über den Sieg", sagte Sabalenka im Anschluss an das 6:4, 6:4 nach 1:36 Stunden. Svitolina hatte ihrer Konkurrentin zuvor als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine wie erwartet den obligatorischen Handschlag am Netz verweigert. Wie schon nach vorherigen Matches wurde sie dafür von Teilen des Pariser Publikums mit Buhrufen bedacht.

Die Partie war bereits zuvor politisch aufgeladen. Die Ukrainerin Svitolina setzt sich stark für Frieden in ihrem vom Krieg erschütterten Heimatland ein - Sabalenka musste sich im Laufe des Turniers kritische Nachfragen zu ihrer Position zum Ukraine-Krieg und ihren Verbindungen zum belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko gefallen lassen. Seit ihrem Zweitrundenmatch gibt sie daher mit Verweis auf ihre "mentale Gesundheit" keine Pressekonferenzen mehr.

Sabalenka trifft auf Muchova

Svitolina hatte sich in den vergangenen Tagen in die Herzen eines Großteils der französischen Fans gespielt. Die Ehefrau des Publikumslieblings Gael Monfils überraschte nur rund acht Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter mit dem Viertelfinaleinzug, musste sich der starken Sabalenka nun aber verdient geschlagen geben.

Im Halbfinale trifft Sabalenka auf Karolina Muchova. Die 26-Jährige besiegte in der Runde der besten Acht am Dienstag die Russin Anastassija Pawljutschenkowa mit 7:5, 6:2 und trifft nun auf die Siegerin des zweiten Matches des Tages zwischen der Ukrainerin Elina Switolina und der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka aus Belarus.

Muchova, Nummer 43 der Welt, verwandelte nach 1:38 Stunden ihren zweiten Matchball. Sie steht erstmals in ihrer Karriere im Semifinale von Roland Garros. Ein Grand-Slam-Finale fehlt ihr noch.

