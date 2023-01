Roland Garros: Schon im kommenden Jahr mit zwei überdachten Courts

Nach dem Court Philippe-Chatrier soll im Stade Roland Garros schon ab 2024 auch der Court Suzanne-Lenglen mit einem flexiblen Dach ausgestattet werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 11:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Twitter/Roland Garros Der Court Suzanne-Lenglen bekommt 2024 auch ein Dach

Die Überdachung des größten Stadions in Roland Garros, jene des Courts Philippe-Chatrier nämlich, hat sich über viele Jahre hingezogen, fast hatte man schon nicht mehr damit gerechnet. Allen Beteuerungen des damaligen Turnierdirektors der French Open Guy Forget zum Trotz. Seit ein paar Jahren nun ist man auch in Paris wetterunabhängig, zumindest an einer Spielstätte.

Mit dem zweiten Dach soll es nun erstaunlich schnell und geräuschlos vonstatten gehen. Denn der Court Suzanne-Lenglen wird wohl schon bei der übernächsten Ausgabe des zweiten Majors des Jahres ebenfalls regentauglich gemacht werden. Rechtzeitig auch für die Olympischen Spiele, die ja 2024 in Paris ausgetragen werden.

Damit schließt Roland Garros in Sachen Dächer zu Wimbledon und den US Open auf, wo ebenfalls zwei Courts unabhängig von den äußeren Bedingungen bespielt werden können. Lediglich im Melbourne Park gibt es bereits drei überdachte Stadien für die Australian Open.