Roland-Garros: Carlos Alcaraz auf Streife nimmt die erste Hürde

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:3, 6:4 und 6:2 gegen Giulio Zeppieri in die zweite Runde der French Open 2025 eingezogen. Dort geht es gegen einen Mann, gegen den er die einzige Begegnung auf Sand verloren hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 14:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz im neuen Outfit

Von Jens Huiber aus Roland-Garros

Ist ein quer gestreiftes Oberteil ein Shirt, in dem der Sieger in Roland-Garros gekürt werden kann? Modebewusste Tennisfans werden, mit Recht, sagen: Seit dem 2015er-Coup von Stan Wawrinka in der Pyjama-Hose ist alles möglich.

Carlos Alcaraz führt also ein neues Outfit aus. Und am Montag war dieses etwas früher als erwartet auf dem Court Suzanne-Lenglen zu sehen. Dass nämlich Emma Navarro, die Nummer neun bei den Frauen, gegen Jessica Bouzas Maneiro mit 0:6 und 1:6 untergeht, davon war nicht auszugehen. Nicht einmal vom umgekehrten Ergebnis.

Aber gut: Kurz vor halb eins wurde der Titelverteidiger freundlich begrüßt, wenn auch nicht ganz so vehement wie die Punkte, die Arthur Cazaux auf dem angrenzenden Court 9 gegen Alejandro Tabilo gewann.

Nishikori muss absagen

Eigentlich hätte Alcaraz ja gegen Kei Nishikori eröffnen sollen, der Japaner musste aber zurückziehen, wurde Giulio Zeppieri ersetzt. Das einzige Treffen davor war kein leichtes für Alcaraz, er konnte es 2022 in Umag dennoch in drei Sätzen für sich entscheiden. Zephire startete frech, hatte im ersten Spiel eine Breakchance, gab dann seinen Aufschlag zum 1:3 ab.

Als Beobachter von Carlos Alcaraz hat man sich mittlerweile ja schon daran gewöhnt, dass Carlitos jeden Ball erläuft und im Zweifel irgendwie, zumeist aber unangenehm ins Feld zurückspielt. Umso bemerkenswerter, dass auch Zeppieri ab und zu direkte Punktgewinne erzielte. Und nachdem Alcaraz auch ein paar Unachtsamkeiten einstreute, dauerte der erste Durchgang doch knappe 40 Minuten an.

Es ging unterhaltsam weiter, wenn auch ohne den Verdacht, dass Giulio Zeppieri hier eine ganz große Sensation schaffen könnte. Vor allem im dritten Akt war Alcaraz endgültig auf Betriebstemperatur, gewann mit 6:3, 6:4 und 6:2.

Alcaraz nun gegen Marozsan

In Runde zwei wartet nun Fabian Marozsan. Ja, genau jener Marozsan, der Alcaraz vor zwei Jahren in Rom unsanft verabschiedet hat. Mit einer Orgie an brillanten Stops. Danach haben sich Alcaraz und der Ungar noch einmal im vergangenen Jahr in Indian Wells getroffen. Da hatte der mittlerweile viermalige Grand-Slam-Champion die Nase vorne.

Die neue Kluft wird wohl nur in Paris ausgeführt werden. In Wimbledon wäre ein derart hoher Anteil an Nicht-Weiß nicht wohl gelitten. Und sollte Alcaraz im Queen´s Club spielen, wird er es wohl auch etwas dezenter angehen lassen.

