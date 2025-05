Roland-Garros: Struff voll des Lobes für Bezwinger Ofner

Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner haben sich am Montag einen sportlich ansprechenden und fairen Kampf geliefert. Den gegenseitigen Respekt konnte man auch in den Nachbesprechungen heraushören.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 12:33 Uhr

Sebastian Ofner ist gut in die French Open 2025 gestartet

Frage also an Jan-Lennard Struff in der kleinen Runde der deutschsprachigen Journalisten, die den profilierten Davis-Cup-Spieler nach seine Niederlage gegen Sebastian Ofner am frühen Montagabend zur Analyse baten. Hätte man den leichtfertig vergebenen Matchball des Österreichers im dritten Satz nicht „bestrafen“ müssen?

Zunächst einmal, stellte Struff klar, dass niemand auf der ATP-Tour es weniger verdient hätte, „bestraft“ zu werden als Sebastian Ofner. Dafür sei dieser viel zu nett. Nein, er hätte sich zwar noch einmal ins Match zurückgearbeitet, auch das Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Aber in Durchgang vier wäre Ofner dann zu gut gewesen. Wie auch in den entscheidenden Phasen davor: Bei seinen elf Breakbällen wäre ja nur ein Returnfehler im Spiel gewesen, so Struff weiter. Den Rest habe Ofner mit starken Bällen abgewehrt. So sieht Respekt aus.

Ofner erneut gegen Khachanov

Und so darf Sebastian Ofner also weitermachen im Stade Roland-Garros, wie s schon im vergangenen Jahr, als dann in Runde drei gegen Cornern Moutet Schluss war. Das Comeback des Steirers nach erneut langwieriger Fersenverletzung liegt ja noch nicht so lange zurück, schmerzfrei spielt Ofner nur selten, wie er erzählt. Er hätte Struff nicht ganz so offensiv erwartet, die Aufgaben die er gestellt bekommen hat, aber gut beantwortet.

Jetzt geht es erneut gegen Karen Khachanov. Den hat Ofner vergangene Woche in Genf in drei engen Sätzen besiegt, diesmal könnten es mehr werden. Khachanov hatte gegen Alex Vukic in Runde eins keine Probleme. Die Bedingung zwischen Genf und Paris seien durchaus vergleichbar, meinte Ofner noch in Hinblick auf das Match am Mittwoch.

Jan-Lennard Struff dagegen wird sich schon bald dem Rasen widmen. Auf die Trendumkehr möchte er nicht bis zu seinem Heimturnier in HalleWestfalen warten, vielmehr sollte schon in Stuttgart was weitergehen. Bis dorthin muss Struff aber erst einmal verarbeiten, dass er wohl bald wieder ein dreistelliges Ranking hat. Bis auf weiteres.

