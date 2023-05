Roland Garros: Tsitsipas, Hurkacz, Khachanov mit viel Mühe weiter

Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz und Karen Khachanov haben mit viel Mühe die zweite Runde in Roland Garros 2023 erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 16:45 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas musste sich zum Auftakt in Paris ordentlich strecken

Ein Punkt hat nur gefehlt, dann hätte Stefanos Tsitsipas gegen Jiri Vesely in einen fünften Satz gemusst. Und das bei gleich vier Gelegenheiten! Aber der Tscheche spielte zum Beispiel beim Stand von 6:5 im Tiebreak von Durchgang vier einen schlechten Stopp, Tsitsipas gewann aber doch noch mit 9:7. Insgesamt zog der Finalist von 2021 mit einem 7:5, 6:3, 4:6 und 7:6 (7) in die zweite Runde ein. Dort spielt Tsitsipas entweder gegen Roberto Carballes Baena oder den amerikanischen Qualfikanten Emilio Nava.

Über die volle Distanz mussten dagegen Hubert Hurkacz und Karen Khachanov gehen. Im Fall des Polen nicht ganz überraschend: Denn mit David Goffin hatte Hurkacz auf Court Simonne-Mathieu einen Mann als Gegner, der in Paris vor ein paar Jahren regelmäßig in die zweite Woche gekommen ist. Hurkacz gewann aber mit 6:3, 5:7, 6:4, 2:6 und 6:4 und spielt in Runde zwei gegen Tallon Griekspoor.

Und Khachanov wäre beinahe an Constant Lestienne gescheitert - und dem französischen Publikum auf den Tribünen des Court Suzanne-Lenglen. Lestienne quälte Khachanov immer wieder mit feinen Stopps, wurde dann aber wieder von körperlichen Beschwerden heimgesucht, die ihn schon das ganze Frühjahr über plagen. Khachanov bekommt es nun mit Radu Albot zu tun.

