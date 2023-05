Roland Garros: Wahnsinn! Gael Monfils macht in Paris die Nacht zum Tag!

Gael Monfils hat in Roland Garros am Dienstagabend gegen Sebastian Baez in fünf Sätzen gewonnen. Nach einem schier unglaublichen Comeback.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2023, 01:11 Uhr

© Getty Images Gael Monfils am Dienstagabend auf dem Court Philippe-Chatrier

Was für ein Match. Was für ein Comeback von Gael Monfils auf dem Court Philippe-Chatrier. Der 36-Jährige lag gegen Sebastian Baez schon fast aussichtslos zurück - und gewann dennoch noch mit 3:6, 6:3, 7:5 1:6 und 7:5.

Dabei war die Endphase an Spannung kaum zu überbieten: Baez führte im fünften Satz schon mit zwei Breaks und 4:0, Monfils schaffte aber noch einmal den Ausgleich. Nur um dann sofort wieder seinen Aufschlag abzugeben. Aber der Lokalmatador glich erneut aus, ging sogar mit 6:5 in Führung. Nach 3:45 Stunden Spielzeit hatte Monfils als Rückschläger seinen ersten Matchball.

Diese Chance konnte Baez noch abwehren. Der zweite Versuch aber saß. Und die Fans auf den Tribünen feierten ihren Helden.

Die nächste Aufgabe wird wohl noch schwieriger: Denn es wartet mit Holger Rune ein Mann aus dem erweiterten Favoritenkreis auf Gael Monfils. Aber wer weiß: Vielleicht kann der Charismatiker ja wieder die Nacht zum Tag machen.

