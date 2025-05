Roland-Garros: Zverev springt gegen Tien so hoch, wie er muss

Alexander Zverev ist mit einem ungefährdeten 6:3, 6:3 und 6:4 gegen Learner Tien in die zweite Runde der French Open 2025 eingezogen. Dort geht es entweder gegen Jesper de Jong oder Francesco Passaro.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 14:51 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev steht in Roland-Garros 2025 in Runde zwei

Alexander Zverev ist lange genug im Tennisbusiness um zu wissen, dass im Laufe eines Grand-Slam-Turniers alles passieren kann. Eben auch, dass der vermeintliche Konkurrent in Runde vier, an dem Zverev bislang drei Mal gescheitert ist, Francisco Cerundolo nämlich, in Runde eins von Roland-Garros an Gabriel Diallo scheitert. Und das sang- und klanglos.

Der Pfad zu einem möglichen ersten Major-Titel ist für die deutsche Nummer eins also schon mal einfacher geworden, bevor Zverev überhaupt auf dem Court gegangen ist. Das hat der Vorjahresfinalist um kurz vor 13 Uhr am Dienstag dann endlich auch erledigt. In einer modischen Kombination, dass jeden BVB-Fan zum Schwärmen bringen würde: Gelb-Schwarz-Gelb. Markenkollege Learner Tien hatte dagegen das große Schwarze gewählt.

Zverev muss Breakchancen abwehren

Warum das wichtig war? Weil Zverev auf der Terre Battue ein ausgewiesener Experte ist, Tien dagegen ein Novize, der sich mit den Bewegungsabläufen auf diesem Untergrund erst einmal vertraut machen muss. Was sich dann auch zeigte: Für Zverev reichte es zumeist, den Ball im Spiel zu halten, Tien hatte zu wenige Möglichkeiten, den Punkt zu machen. Eine Weile lang schaute sich die deutsche Nummer eins die Sache an, im siebenten Spiel gab es das erste, im neunten Spiel das zweite Break. 6:3 nach 34 Minuten.

Mitte des zweiten Aktes tat sich gar Erstaunliches: Zverev gönnte Tien einen Breakball, wehrte diesen aber höchst formidabel ab. Das gelang beim Stand von 3:3 gleich drei Mal. Der inneren Logik des Tennissports folgend, verlor Tien sein anschließendes Aufschlagspiel. Zverev servierte selbstredend aus.

Jetzt gegen de Jong oder Passaro

Extrem effizient dann auch das Programm im dritten Akt: Da holte sich Zverev das Break zum 5:4. Was ihm letztlich auch reichte.

Die nächste Gegner könnte Jesper de Jong werden, sollte der Niederländer seine Auftaktpartie gegen Francesco Passaro gewinnen. De Jong ist mit dem Sand vertraut, hat vor ein paar Wochen beim Challenger in Estoril den brasilianischen Aufsteiger Joao Fonseca paniert. Aber wenn es sein muss, kann Alexander Zverev noch deutlich höher springen als gegen Learner Tien.

